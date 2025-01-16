Дорогі українські копійки – скільки коштують монети 1992 року випуску

Українські копійки різних номіналів. Фото: УНІАН

Монети номіналом 5 копійок мають чимало різновидів, але більшість коштують дуже мало. Нумізмати полюють за рідкісними екземплярами, що здатні похвалитися унікальними виробничими дефектами. Відомо про два дорогі штами, які принесуть власникам кілька тисяч гривень.

Про це йдеться на спеціалізованому порталі "Монети-ягідки".

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5 копійок 1992 року

Тиражі виготовляли при налаштуванні обладнання, тож не дивно, що деякі монети отримали дефекти чи особливі характеристики. Українцям варто звернути увагу на різновиди 1.1ААк та 2БАм, які коштують від 2 500 до 10 000 грн. Перший штам цікавить колекціонерів завдяки крупній насічці на гурті. Вона з’явилася через помилку на монетному дворі. Інші ознаки 1.1ААк включають:

середній зуб тризуба з потовщенням у верхній частині;

одиниця дати з хвостиком;

гроно №2 у формі прямокутного трикутника;

гурт з крупною насічкою.

Якщо на гурті присутня дрібна насічка, то це різновид 1.1ААм, який майже нічого не коштує.

5 копійок 1992 року, штам 1.1ААк. Фото: Монети-ягідки

Другий цінний штам — 2БАм, його вартість доходить до 7 000 грн. Відрізнити монету можна за характерними зовнішніми особливостями. Наприклад, копійки мають товстий і вузький середній зуб тризуба, а одиниця дати на аверсі без хвостика. Плюс гроно №2 — у формі тупокутного трикутника, гурт — з дрібною насічкою.

"Різновид 2БАм карбували на Луганському верстатобудівному заводі. У монети на аверсі вузький середній зуб тризуба, вона кардинально відрізняється від решти монет. 5 копійок 2БАм можуть бути магнітні або немагнітні. На аукціоні їх продають за 2 500-7 000 грн", — йдеться в описі штаму.

5 копійок 1992 року, штам 2БАм. Фото: Монети-ягідки

Інколи в обігу зустрічаються вироби з поворотом однієї сторони відносно іншої. Такий брак також дорого коштує, нумізмати готові придбати екземпляр за 10 000 грн у середньому.

Нагадаємо, деякі українські копійки можуть принести власникам тисячі гривень доходу. За ними полюють колекціонери, які шукають рідкісні екземпляри. Важливо розбиратися у штамах монет, аби не прогадати з ціною і заробити на продажу якнайбільше.

Також ми писали, що Національний банк хоче замінити копійки на шаги. Це нібито поверне історично українську назву. НБУ чекає рішення Верховної Ради, щоб почати карбувати перейменовані монети.