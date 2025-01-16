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Украинские монеты за тысячи гривен — что можно дорого продать

16 января 2025 07:02
Елизавета Супивская - редактор
Дорогие украинские копейки – сколько стоят монеты 1992 года выпуска
Украинские копейки разных номиналов. Фото: УНИАН
Елизавета Супивская - редактор

Монеты номиналом 5 копеек имеют немало разновидностей, но большинство стоят очень мало. Нумизматы охотятся за редкими экземплярами, способными похвастаться уникальными производственными дефектами. Известно о двух дорогих штаммах, которые принесут владельцам несколько тысяч гривен.

Об этом говорится на специализированном портале "Монеты-ягодки".

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Тиражи изготавливали при настройке оборудования, поэтому неудивительно, что некоторые монеты получили дефекты или особые характеристики. Украинцам нужно обратить внимание на разновидности 1.1ААк и 2БАм, которые стоят от 2 500 до 10 000 грн. Первый штамм интересует коллекционеров благодаря крупной насечке на гурте. Она появилась из-за ошибки на монетном дворе. Другие признаки 1.1ААк включают:

  • средний зуб трезубца с утолщением в верхней части;
  • единица даты с хвостиком;
  • гроно №2 в форме прямоугольного треугольника;
  • гурт с крупной насечкой;

Если на гурте присутствует мелкая насечка, то это разновидность 1.1ААм, которая почти ничего не стоит.

 

Украинские монеты за тысячи гривен — что можно дорого продать - фото 1
5 копеек 1992 года, штамм 1.1ААк. Фото: Монеты-ягодки

Второй ценный штамм — 2БАм, его стоимость доходит до 7 000 грн. Отличить монету можно по характерным внешним особенностям. Например, копейки имеют толстый и узкий средний зуб трезубца, а единица даты на аверсе без хвостика. Плюс гроздь №2 — в форме тупоугольного треугольника, гурт — с мелкой насечкой.

"Разновидность 2БАм чеканили на Луганском станкостроительном заводе. У монеты на аверсе узкий средний зуб трезубца, она кардинально отличается от остальных монет. 5 копеек 2БАм могут быть магнитные или немагнитные. На аукционе их продают за 2 500-7 000 грн", — говорится в описании штамма.

 

Украинские монеты за тысячи гривен — что можно дорого продать - фото 2
5 копеек 1992 года, штамм 2БАм. Фото: Монеты-ягодки

Иногда в обращении встречаются изделия с поворотом одной стороны относительно другой. Такой брак также дорого стоит, нумизматы готовы приобрести экземпляр за 10 000 грн в среднем.

Напомним, некоторые украинские копейки могут принести владельцам тысячи гривен дохода. За ними охотятся коллекционеры, которые ищут редкие экземпляры. Важно разбираться в штамах монет, чтобы не прогадать с ценой и заработать на продаже как можно больше.

Также мы писали, что Национальный банк хочет заменить копейки на шаги. Это якобы вернет исторически украинское название. НБУ ждет решения Верховной Рады, чтобы начать чеканить переименованные монеты.

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