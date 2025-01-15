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Дорогі копійки на OLX — які монети коштують понад 5 000 грн

15 січня 2025 07:22
Єлизавета Супівська - редактор
Продати монети на OLX – скільки можна заробити на 1 гривні
Українські монети. Фото: НБУ/Flickr
Єлизавета Супівська - редактор

Деякі українські монети можна продати набагато дорожче їх номіналу. Вартість металевих грошей визначається за наявністю унікальних особливостей, наприклад, виробничих дефектів. Але не всі копійки з браком коштують дорого, тож необхідно звертати увагу на різновид. Власники рідкісних монет можуть знайти покупців на онлайн-аукціонах і спеціалізованих порталах.

Сайт Новини.LIVE розповідає, за скільки продають монети номіналом 1 гривня на OLX.

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Скільки коштує 1 гривня

Користувач із Запоріжжя опублікував оголошення про продаж трьох монет номіналом 1 гривня різних років випуску: 2001, 2002 і 2003. Він оголосив вартість 5 500 грн за весь набір металевих грошей. Але не уточнив, які штами представлені на огляд.

Дорогі копійки на OLX — які монети коштують понад 5 000 грн - фото 1
Монети номіналом 1 гривня, які продають на OLX. Фото: скриншот

На спеціалізованому порталі "Монети-ягідки" йдеться, що монети вказаного номіналу можуть коштувати до 5 000 грн, але ціна залежить від різновиду. Наприклад, рідкісний штам 1АДг притаманний виробам 2001 і 2002 років карбування.

Цей різновид характеризується гладким гуртом без написів. Але таку особливість легко підробити, чим користуються шахраї.

"Оскільки гривня рідкісна і дорога, її часто підроблюють фальшивомонетники. Вони спилюють написи на гурті у дешевшої гривні 2001 року. Перевіряйте параметри монети: в оригінала вага 6,8 грама, діаметр 26 мм", — зауважили фахівці.

В обігу зустрічаються різновиди 1АД1, 1АД2 та 1АД3. Знайти монети з гладким гуртом (не підроблені) досить важко, бо їх тирах сильно обмежений. За останні роки на онлайн-аукціонах продавали рідкісну 1 гривню всього кілька разів.

 

Дорогі копійки на OLX — які монети коштують понад 5 000 грн - фото 2
1 гривня 2001 року, штам 1АДг. Фото: Монети-ягідки

Що стосується екземплярів 2003 року, то вони мало цікавлять колекціонерів. Заробити на продажу не вдасться, проте кілька додаткових гривень отримати можна. Відрізняють звичайну копійку від дорожчого штаму 2АД2 за допомогою вимірювання розміру зображення аверсу.

"Заміряти потрібно відстань між крайніми остями. Відміряйте від середини ості. У рідкісної монети відстань становить 18,1-18,3 мм, а у звичайної 18,6-18,7 мм. Не всіма лінійками можна поміряти точно, тому краще порівнювати розмір зображення з кількома іншими гривнями цього ж року", — констатували спеціалісти порталу.

Плюс варто звернути увагу на гурт, якщо є проблеми з точністю визначення різновиду. Дорожча монета має напис на гурті, виконаний тонким шрифтом. Бажано не сплутати зі штамом 1АД2, у якого також тонкий шрифт.

 

Дорогі копійки на OLX — які монети коштують понад 5 000 грн - фото 3
1 копійка 2003 року, штам 2АД2. Фото: Монети-ягідки

Що ще варто знати українцям

Нагадаємо, значний дохід можуть принести монети 1992 року карбування. Оскільки їх виготовляли під час налаштування обладнання, чимало копійок отримали дефекти. Але сьогодні такий брак цінується нумізматами, які готові заплатити тисячі гривень, аби заволодіти рідкісними виробами.

Також ми писали, що в Україні хочуть перейменувати копійки на шаги, повернувши монетам історично українська назву. Ініціатором перейменування став Національний банк, який чекає на затвердження рішення Верховною Радою. Вже у 2025 році можуть виготовити перші тиражі шагів.

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