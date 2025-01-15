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Дорогие копейки на OLX — какие монеты стоят более 5 000 грн

15 января 2025 07:22
Елизавета Супивская - редактор
Продать монеты на OLX – сколько можно заработать на 1 гривне
Украинские монеты. Фото: НБУ/Flickr
Елизавета Супивская - редактор

Некоторые украинские монеты можно продать намного дороже их номинала. Стоимость металлических денег определяется по наличию уникальных особенностей, например, производственных дефектов. Но не все копейки с браком стоят дорого, поэтому необходимо обращать внимание на разновидность. Владельцы редких монет могут найти покупателей на онлайн-аукционах и специализированных порталах.

Сайт Новини.LIVE рассказывает, за сколько продают монеты номиналом 1 гривна на OLX.

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Пользователь из Запорожья опубликовал объявление о продаже трех монет номиналом 1 гривна разных годов выпуска: 2001, 2002 і 2003. Он объявил стоимость 5 500 грн за весь набор металлических денег. Но не уточнил, какие штаммы представлены на обозрение.

Дорогие копейки на OLX — какие монеты стоят более 5 000 грн - фото 1
Монеты номиналом 1 гривна, которые продают на OLX. Фото: скриншот

На специализированном портале "Монеты-ягодки" говорится, что монеты указанного номинала могут стоить до 5 000 грн, но цена зависит от разновидности. Например, редкий штамм 1АДг присущ изделиям 2001 и 2002 годов чеканки.

Эта разновидность характеризуется гладким гуртом без надписей. Но такую особенность легко подделать, чем пользуются мошенники.

"Поскольку гривна редкая и дорогая, ее часто подделывают фальшивомонетчики. Они спиливают надписи на гурте у более дешевой гривны 2001 года. Проверяйте параметры монеты: у оригинала вес 6,8 грамма, диаметр 26 мм", — отметили специалисты.

В обращении встречаются разновидности 1АД1, 1АД2 и 1АД3. Найти монеты с гладким гуртом (не поддельные) довольно трудно, потому что их тираж сильно ограничен. За последние годы на онлайн-аукционах продавали редкую 1 гривну всего несколько раз.

 

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1 гривна 2001 года, штамм 1АДг. Фото: Монеты-ягодки

Что касается экземпляров 2003 года, то они мало интересуют коллекционеров. Заработать на продаже не удастся, однако несколько дополнительных гривен получить можно. Отличают обычную копейку от более дорогого штамма 2АД2 с помощью измерения размера изображения аверса.

"Замерять нужно расстояние между крайними остями. Отмерьте от середины ости. У редкой монеты расстояние составляет 18,1-18,3 мм, а у обычной 18,6-18,7 мм. Не всеми линейками можно померить точно, поэтому лучше сравнивать размер изображения с несколькими другими гривнами этого же года", — констатировали специалисты портала.

Плюс стоит обратить внимание на гурт, если есть проблемы с точностью определения разновидности. Более дорогая монета имеет надпись на гурте, выполненную тонким шрифтом. Желательно не спутать со штаммом 1АД2, у которого тоже тонкий шрифт.

 

Дорогие копейки на OLX — какие монеты стоят более 5 000 грн - фото 3
1 копейка 2003 года, штамм 2АД2. Фото: Монеты-ягодки

Что еще нужно знать украинцам

Напомним, значительный доход могут принести монеты 1992 года чеканки. Поскольку их изготавливали во время настройки оборудования, немало копеек получили дефекты. Но сегодня такой брак ценится нумизматами, которые готовы заплатить тысячи гривен, лишь бы завладеть редкими изделиями.

Также мы писали, что в Украине хотят переименовать копейки на шаги, вернув монетам исторически украинское название. Инициатором переименования стал Национальный банк, который ждет утверждения решения Верховной Радой. Уже в 2025 году могут изготовить первые тиражи шагов.

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