Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
UA en

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Экономика arrow Доход на монетах — какие копейки продать, чтобы хорошо заработать arrow

Доход на монетах — какие копейки продать, чтобы хорошо заработать

20 января 2025 08:02
Елизавета Супивская - редактор
Дорого продать монеты – какие украинские копейки принесут доход
Украинские монеты на руке. Фото: НБУ/Flickr
Елизавета Супивская - редактор

Украинцы, которые не пользуются копейками в расчетных операциях, могут обменять их на бумажные деньги. Или дорого продать на онлайн-аукционах, если найдут редкие штаммы. Некоторые монеты способны принести владельцам немалый дополнительный доход. Много ценных разновидностей имеет номинал 50 копеек разных годов выпуска.

Сайт Новини.LIVE рассказывает, за сколько можно продать 50 копеек, ссылаясь на данные специализированного портала "Монеты-ягодки".

Читайте также:

50 копеек 1992 года

В начале становления украинской независимости оборудование для чеканки монет только настраивали, поэтому 1992 годом датируется появление большого количества редких штаммов. Но мы расскажем об одном из них — 2.1БАм. Стоимость этой разновидности колеблется от 9 000 до 11 000 грн благодаря уникальным особенностям аверса и реверса.

Отличить дорогую копейку от обычной можно по таким признакам:

  • имеет малый толстый герб;
  • третье зерно первого колоса замкнулось;
  • верх правого нижнего листа с зазубриной;
  • 4 ягоды в гроздье №3.

Важно не перепутать со штаммом 2.2БАм, который стоит дешевле. У него на аверсе третье зерно первого колоса разомкнуто, а верх правого нижнего листа без зазубрины. Продать копейку удастся максимум за 50 грн.

 

Доход на монетах — какие копейки продать, чтобы хорошо заработать - фото 1
50 копеек 1992 года, штамм 2.1БАм. Фото: Монеты-ягодки

50 копеек 1994 года

Разновидность 1.2АЕс способна принести владельцам от 6 000 до 14 000 грн. Она характеризуется маленькими отверстиями в нижней части трезубца, а также гуртом среднего размера с восемью насечками. Плюс в гроздях №1, 7, 8 хвостик не примыкает к ягоде.

"Найдено не более 10 монет редкой разновидности 1.2АЕс. Причем нумизматы утверждают, что эти монеты не из обращения. В 2022 году 50 копеек 1994 года продали за 20 тыс. грн на аукционе Виолити. Также существует похожая разновидность 1.2АЕк, только у нее крупный гурт (7 насечек), такая монета стоит 50 копеек", — говорится на портале "Монеты-ягодки".

 

Доход на монетах — какие копейки продать, чтобы хорошо заработать - фото 2
50 копеек 1994 года, штамм 1.2АЕс. Фото: Монеты-ягодки

50 копеек 2011 года

Тираж относительно новый, но его не выпустили в обращение. Монеты чеканили специально для коллекционного набора Национального банка по случаю его 20-летия. На свет появилось всего 5 000 экземпляров, поэтому они достаточно ценны для коллекционеров.

На онлайн-аукционах удавалось продать 50 копеек 2011 года за 1 500-2 200 грн. Это меньше, чем в предыдущих случаях, но считается неплохим доходом, учитывая номинальную стоимость монеты.

 

Доход на монетах — какие копейки продать, чтобы хорошо заработать - фото 3
50 копеек 2011 года. Фото: Монеты-ягодки

Напомним, продавать коллекционерам можно не только обычные оборотные монеты. Национальный банк регулярно выпускает памятные нумизматические изделия, посвященные отдельным событиями, профессиям, людям или явлениям. На OLX немало объявлений о реализации таких монет.

Также мы писали, что на специализированных порталах буквально ежедневно появляются объявления о купле-продаже копеек. Чтобы не прогадать с ценой для монеты номиналом 1 гривна, желательно разбираться в штамах. Именно они устанавливают стоимость нумизматического изделия.

деньги монеты коллекция коллекционер копейки

Все новости

Архив
Все Новости Статьи Видео

23:59 На инаугурации Трампа Маск показал жест, напоминающий Sieg Heil

23:53 Макрон сделал заявление о войне в Украине и призыве добровольцев

23:37 Стало известно, когда Магучих вернется в спорт

23:32 В Киеве и областях объявили воздушную тревогу

23:23 Как в "Резерв+" узнать, находишься ли ты в розыске

Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн - 80x80

Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн

23:03 Во Львове за поджог авто ВСУ судили подростка — какое наказание

23:02 Зеленский провел встречу со спикером сейма Литвы — о чем шла речь

22:36 Одно из первых решений Трампа будет связано со спортом

22:33 Писала в Viber о рейдах ТЦК — на Прикарпатье судили женщину

22:19 Заработок в TikTok — в Viber новая мошенническая схема

23:59 На инаугурации Трампа Маск показал жест, напоминающий Sieg Heil

23:53 Макрон сделал заявление о войне в Украине и призыве добровольцев

23:37 Стало известно, когда Магучих вернется в спорт

23:32 В Киеве и областях объявили воздушную тревогу

23:23 Как в "Резерв+" узнать, находишься ли ты в розыске

Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн - 80x80

Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн

23:03 Во Львове за поджог авто ВСУ судили подростка — какое наказание

23:02 Зеленский провел встречу со спикером сейма Литвы — о чем шла речь

22:36 Одно из первых решений Трампа будет связано со спортом

22:33 Писала в Viber о рейдах ТЦК — на Прикарпатье судили женщину

22:19 Заработок в TikTok — в Viber новая мошенническая схема

06:40 Латунь снова дорожает — какие тарифы на лом в январе

05:52 Новые лимиты на денежные переводы — как не попасть под подозрение

19 января 2025

06:40 Алюминий дорожает — обновленные цены на металл в Украине в январе

06:20 Где дороже болеть — какие цены на медицину в Украине и Польше

06:11 Европа готовится к войне — сравнение армий Украины, ЕС и России

18 января 2025

06:40 В январе обновились цены на медь — сколько можно заработать

Эксклюзив

06:33 В Украине хотят забронировать адвокатов — при каких условиях

17 января 2025

06:40 Новые цены на металлолом в Украине — стоимость чермета в январе

06:20 Цены на недвижимость в 2025 году — где в Украине дешевые квартиры

06:06 Дорогие авто, банкеты и 500 млн в кино — куда идут наши деньги

Text

21:42 Волкер объяснил перспективы инвестирования в Украину

Text
Эксклюзив

18:37 Влияние Трампа на ход войны в Украине — что думают одесситы

Text

17:50 Инаугурация Дональда Трампа в Вашингтоне, — эфир Вечір.LIVE

Text

17:31 В Давосе стартует экономический форум — какие будут темы

Text

13:00 У Трампа назвали три пункта для завершения войны — эфир День.LIVE

Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн - 80x80

Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн

Text

12:33 Это позор — офицер ВСУ возмутился из-за "бумажной" армии

Text

11:39 Дикий объяснил, почему Украина не получит новых установок Patriot

Text

08:00 Инаугурация Трампа уже сегодня — эфир Ранок.LIVE

19 января 2025
Text

19:33 Командир РДК ответил, кого не берут в подразделение

Text

08:27 Экономист прокомментировал планы Трампа на президентский срок

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

05:46 Какие льготы могут оформить женщины 60+ в 2025 году — список

16 января 2025

14:27 Салат из свеклы по рецепту из ресторана — очень вкусно и полезно

9 января 2025

05:45 Льготы после 60 лет — что доступно украинцам в 2025 году

12 января 2025

10:39 Цифры поражают — сколько мужчин призывного возраста есть в стране

19 января 2025

06:22 Что делать, если силой удерживают в ТЦК — юристы дали советы

10 января 2025

06:35 Дарственная в 2025 году — сколько стоит оформить документ

15 января 2025

20:00 Четыре очереди мобилизации — кто пойдет служить первым

18 января 2025

15:12 Тарифы для пенсионеров — от какого оператора выбрать в 2025 году

16 января 2025

17:12 Цены на яйца уже не те, но есть бюджетный вариант — где искать

8 января 2025

16:31 Яна Клочкова — почему молчит и где живет олимпийская чемпионка