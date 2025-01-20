Дорого продать монеты – какие украинские копейки принесут доход

Украинские монеты на руке. Фото: НБУ/Flickr

Украинцы, которые не пользуются копейками в расчетных операциях, могут обменять их на бумажные деньги. Или дорого продать на онлайн-аукционах, если найдут редкие штаммы. Некоторые монеты способны принести владельцам немалый дополнительный доход. Много ценных разновидностей имеет номинал 50 копеек разных годов выпуска.

Сайт Новини.LIVE рассказывает, за сколько можно продать 50 копеек, ссылаясь на данные специализированного портала "Монеты-ягодки".

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50 копеек 1992 года

В начале становления украинской независимости оборудование для чеканки монет только настраивали, поэтому 1992 годом датируется появление большого количества редких штаммов. Но мы расскажем об одном из них — 2.1БАм. Стоимость этой разновидности колеблется от 9 000 до 11 000 грн благодаря уникальным особенностям аверса и реверса.

Отличить дорогую копейку от обычной можно по таким признакам:

имеет малый толстый герб;

третье зерно первого колоса замкнулось;

верх правого нижнего листа с зазубриной;

4 ягоды в гроздье №3.

Важно не перепутать со штаммом 2.2БАм, который стоит дешевле. У него на аверсе третье зерно первого колоса разомкнуто, а верх правого нижнего листа без зазубрины. Продать копейку удастся максимум за 50 грн.

50 копеек 1992 года, штамм 2.1БАм. Фото: Монеты-ягодки

50 копеек 1994 года

Разновидность 1.2АЕс способна принести владельцам от 6 000 до 14 000 грн. Она характеризуется маленькими отверстиями в нижней части трезубца, а также гуртом среднего размера с восемью насечками. Плюс в гроздях №1, 7, 8 хвостик не примыкает к ягоде.

"Найдено не более 10 монет редкой разновидности 1.2АЕс. Причем нумизматы утверждают, что эти монеты не из обращения. В 2022 году 50 копеек 1994 года продали за 20 тыс. грн на аукционе Виолити. Также существует похожая разновидность 1.2АЕк, только у нее крупный гурт (7 насечек), такая монета стоит 50 копеек", — говорится на портале "Монеты-ягодки".

50 копеек 1994 года, штамм 1.2АЕс. Фото: Монеты-ягодки

50 копеек 2011 года

Тираж относительно новый, но его не выпустили в обращение. Монеты чеканили специально для коллекционного набора Национального банка по случаю его 20-летия. На свет появилось всего 5 000 экземпляров, поэтому они достаточно ценны для коллекционеров.

На онлайн-аукционах удавалось продать 50 копеек 2011 года за 1 500-2 200 грн. Это меньше, чем в предыдущих случаях, но считается неплохим доходом, учитывая номинальную стоимость монеты.

50 копеек 2011 года. Фото: Монеты-ягодки

Напомним, продавать коллекционерам можно не только обычные оборотные монеты. Национальный банк регулярно выпускает памятные нумизматические изделия, посвященные отдельным событиями, профессиям, людям или явлениям. На OLX немало объявлений о реализации таких монет.

Также мы писали, что на специализированных порталах буквально ежедневно появляются объявления о купле-продаже копеек. Чтобы не прогадать с ценой для монеты номиналом 1 гривна, желательно разбираться в штамах. Именно они устанавливают стоимость нумизматического изделия.