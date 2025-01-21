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Українці можуть дорого продати монети — які штами принесуть дохід

21 січня 2025 08:25
Єлизавета Супівська - редактор
Продати 25 копійок – які штами українських монет дорого коштують
Українські копійки різних номіналів. Фото: УНІАН
Єлизавета Супівська - редактор

Щоб додатково заробити гроші, не обов’язково шукати роботу. Одним із способів отримати непоганий дохід є продаж обігових українських монет. Колекціонери готові віддати тисячі гривень за копійки різних номіналів. Але вартість залежить від штаму і навіть виробничих дефектів, які впливають на ціноутворення.

Сайт Новини.LIVE розповідає, скільки коштують монети номіналом 25 копійок, посилаючись на дані спеціалізованого порталу "Монети-ягідки".

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Різновид 5.1ДАг

Це рідкісний штам, який легко відрізнити за зображеннями на аверсі/реверсі. Нумізмати полюють за такими монетами і можуть заплатити власнику від 5 000 до 7 000 грн. Аби не прогадати з ціною, бажано ознайомитися з характерними ознаками різновиду:

  • середній зуб тризуба округлий, товстий;
  • знизу хвостик букви Ї торкається букви Н;
  • гроно №2 у формі тупокутного трикутника;
  • гурт гладкий, без насічок.

"Перша монета номіналом 25 копійок була відкарбована 29 вересня 1992 року. Використовувались гладкі матриці, тому в різновиду 5.1ДАг немає насічки на гурті. Тираж роздали на згадку працівникам заводу. Решту знищили, адже монети з гладким гуртом були "незавершені" і не могли потрапити в обіг", — йдеться на порталі "Монети-ягідки".

 

Українці можуть дорого продати монети — які штами принесуть дохід - фото 1
25 копійок 1992 року, штам 5.1ДАг. Фото: Монети-ягідки

Різновид 3ГАм

Також датується 1992 роком карбування. Найдорожчі нині монети з’явилися якраз на зорі української незалежності, оскільки тоді фахівці Луганського верстатобудівного заводу починали налаштовувати обладнання, виготовляти ескізи та замовляти пуансони. Через недосконалість процесу копійки виходили з браком, але сьогодні ці особливості приносять українцям непоганий заробіток.

Штам 3Гам характеризується товстим середнім зубом тризуба та відсутністю черенків у гронах №4/8. Важливо не переплутати зі схожим різновидом ВА, який також не має черенків, проте в нього ягоди з дірочками "бублики".

За твердженнями нумізмата Василя Бегіша, штам 3ГАм знаходили в обігу лише 4 рази. Востаннє виріб продали на форумі "Монети ІТК" у червні 2019 року. Стартова ціна перебувала на рівні 1 000 грн, але ставки досягли 20 000 грн. На цьому результаті торги завершили.

 

Українці можуть дорого продати монети — які штами принесуть дохід - фото 2
25 копійок 1992 року, штам 3Гам. Фото: Монети-ягідки

Нагадаємо, колекціонери скуповують як обігові монети, так і пам’ятні, випущені Національним банком з нагоди конкретної події. На спеціалізованих порталах, як OLX, можна знайти чимало оголошень про продаж таких виробів. Ціна сягає 10 000 грн і більше.   

Також ми писали, що українці можуть заробити гроші на продажу монет номіналом 50 копійок. Дорогими вважають екземпляри, випущені в 1992 році. Деякі різновиди монет здатні принести власникам від 6 000 до 14 000 грн.

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