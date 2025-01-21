Продать 25 копеек – какие штаммы украинских монет дорого стоят

Украинские копейки разных номиналов. Фото: УНИАН

Чтобы дополнительно заработать деньги, не обязательно искать работу. Одним из способов получить неплохой доход является продажа оборотных украинских монет. Коллекционеры готовы отдать тысячи гривен за копейки разных номиналов. Но стоимость зависит от штамма и даже производственных дефектов, которые влияют на ценообразование.

Сайт Новини.LIVE рассказывает, сколько стоят монеты номиналом 25 копеек, ссылаясь на данные специализированного портала "Монеты-ягодки".

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Разновидность 5.1ДАг

Это редкий штамм, который легко отличить по изображениям на аверсе/реверсе. Нумизматы охотятся за такими монетами и могут заплатить владельцу от 5 000 до 7 000 грн. Чтобы не прогадать с ценой, желательно ознакомиться с характерными признаками разновидности:

средний зуб трезубца округлый, толстый;

снизу хвостик буквы Ї касается буквы Н;

гроно №2 в форме тупоугольного треугольника;

гурт гладкий, без насечек.

"Первая монета номиналом 25 копеек была отчеканена 29 сентября 1992 года. Использовались гладкие матрицы, поэтому у разновидности 5.1ДАг нет насечки на гурте. Тираж раздали на память работникам завода. Остальные уничтожили, ведь монеты с гладким гуртом были "незавершенные" и не могли попасть в обращение", — говорится на портале "Монеты-ягодки".

25 копеек 1992 года, штамм 5.1ДАг. Фото: Монеты-ягодки

Разновидность 3ГАм

Таже датируется 1992 годом чеканки. Самые дорогие ныне монеты появились как раз на заре украинской независимости, поскольку тогда специалисты Луганского станкостроительного завода начинали настраивать оборудование, изготавливать эскизы и заказывать пуансоны. Из-за несовершенства процесса копейки выходили с браком, но сегодня эти особенности приносят украинцам неплохой заработок.

Штамм 3Гам характеризуется толстым средним зубом трезубца и отсутствием черенков в гроздях №4/8. Важно не перепутать с похожей разновидностью ВА, которая также не имеет черенков, однако у нее ягоды с дырочками "бублики".

По утверждениям нумизмата Василия Бегиша, штамм 3ГАм находили в обращении лишь 4 раза. Последний раз изделие продали на форуме "Монеты ИТК" в июне 2019 года. Стартовая цена находилась на уровне 1 000 грн, но ставки достигли 20 000 грн. На этом результате торги завершили.

25 копеек 1992 года, штамм 3Гам. Фото: Монеты-ягодки

Напомним, коллекционеры скупают как оборотные монеты, так и памятные, выпущенные Национальным банком по случаю конкретного события. На специализированных порталах, как OLX, можно найти немало объявлений о продаже таких изделий. Цена достигает 10 000 грн и более.

Также мы писали, что украинцы могут заработать деньги на продаже монет номиналом 50 копеек. Дорогими считают экземпляры, выпущенные в 1992 году. Некоторые разновидности монет способны принести владельцам от 6 000 до 14 000 грн.