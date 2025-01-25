Українські копійки за 10 000 грн – які монети можна дорого продати

Українські копійки. Фото: НБУ/Flickr

Чимало дорогих копійок українці можуть знайти в гаманці, якщо знатимуть, як відрізнити рідкісні штами монет від звичайних. За 10 копійок 1992 року виготовлення колекціонері готові заплатити тисячі гривень, хоча не всі різновиди здатні принести власникам фінансову вигоду. Завдяки деяким монетам можна отримати непоганий додатковий дохід.

Сайт Новини.LIVE розповідає, які штами 10 копійок дорого коштують, посилаючись на дані спеціалізованого порталу "Монети-ягідки".

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10 копійок 1992 року

Один із цінних різновидів — 2.21ВАк. На онлайн-аукціонах знайти подібний виріб вдавалося лише 4 рази, тож не дивно, що вартість коливається від 10 000 до 18 000 грн. Відрізнити монету від звичайної можна за такими характерними особливостями:

тонкий середній зуб тризуба;

п'яте та сьоме зерно третього колосу замкнені.

Знайшовши монету номіналом 10 копійок з тонким тризубом, варто спершу перевірити, чи замкнені зерна. Якщо карбування нечітке, можна заміряти відстань між крайніми остями колосків. У різновиду 2.21ВАк показник має дорівнювати 11,6 мм.

"Новачки часто плутають рідкісний 2.21ВАк зі звичайною монетою 2.1ВАм або 2.1ВАк. Останні два різновиди нічого не коштують. Та рекомендуємо додатково перевірити свою монету за каталогом ІТК, можливо, ви не правильно визначили різновид", — констатували фахівці порталу.

10 копійок 1992 року, штам 2.21ВАк. Фото: Монети-ягідки

10 копійок 1994 року

Тиражі карбували різними типами штемпелів, що призвело до появи великої кількості штамів. Один із рідкісних — 2ГБк, коштує в середньому 2 000-2 600 грн. Монету можна впізнати за кількома унікальними ознаками:

четверте зерно третього колоса розімкнене;

четверте зерно четвертого колоса торкається листа;

у гроні №7 хвостик не торкається ягоди;

у гроні №3 хвостик короткий і тонкий;

гурт з крупною насічкою.

Різновид найлегше визначається за гроном №3 і характерним розміром хвостика. Часто монети плутають з дешевим штамом 2Гак, але його гроно №3 має довгий і тонкий хвостик.

10 копійок 1994 року, штам 2ГБк. Фото: Монети-ягідки

Нагадаємо, українці можуть дорого продати кілька штамів монет номіналом 25 копійок. Важливо звертати увагу на рік виготовлення, оскільки найбільше рідкісних різновидів датуються 1992 роком карбування. Серед вигідних для колекціонування монет — штами 5.1ДАг і 3Гам, які коштують від 5 000 до 20 000 грн.

Також ми писали, що чимало оголошень про продаж рідкісних монет публікують на спеціалізованих порталах, зокрема OLX. Йдеться як про звичайні обігові копійки, так і про пам’ятні вироби Національного банку, випущені до конкретної дати чи присвячені певним подіям.