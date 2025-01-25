Украинские копейки за 10 000 грн – какие монеты можно дорого продать

Украинские копейки. Фото: НБУ/Flickr

Немало дорогих копеек украинцы могут найти в кошельке, если будут знать, как отличить редкие штаммы монет от обычных. За 10 копеек 1992 года изготовления коллекционеры готовы заплатить тысячи гривен, хотя не все разновидности способны принести владельцам финансовую выгоду. Благодаря некоторым монетам можно получить неплохой дополнительный доход.

Сайт Новини.LIVE рассказывает, какие штаммы 10 копеек дорого стоят, ссылаясь на данные специализированного портала "Монеты-ягодки".

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10 копеек 1992 года

Одна из ценных разновидностей — 2.21ВАк. На онлайн-аукционах найти подобное изделие удавалось лишь 4 раза, поэтому неудивительно, что стоимость колеблется от 10 000 до 18 000 грн. Отличить монету от обычной можно по таким характерным особенностям:

тонкий средний зуб трезубца;

п'ятое и седьмое зерно третьего колоса замкнуты.

Найдя монету номиналом 10 копеек с тонким трезубцем, стоит сперва проверить, замкнуты ли зерна. Если чеканка нечеткая, можно замерить расстояние между крайними остями колосков. У разновидности 2.21ВАк показатель должен быть равен 11,6 мм.

"Новички часто путают редкий 2.21ВАк с обычной монетой 2.1ВАм или 2.1ВАк. Последние две разновидности ничего не стоят. Но рекомендуем дополнительно проверить свою монету по каталогу ИТК, возможно, вы не правильно определили разновидность", — констатировали специалисты портала.

10 копеек 1992 года, штамм 2.21ВАк. Фото: Монеты-ягодки

10 копеек 1994 года

Тиражи чеканили разными типами штемпелей, что привело к появлению большого количества штаммов. Один из редких — 2ГБк, стоит в среднем 2 000-2 600 грн. Монету можно узнать по нескольким уникальным признакам:

четвертое зерно третьего колоса разомкнуто;

четвертое зерно четвертого колоса касается листа;

в грозди №7 хвостик не касается ягоды;

у грозди №3 хвостик короткий и тонкий;

гурт с крупной насечкой.

Разновидность легче всего определяется по грозди №3 и характерному размеру хвостика. Часто монеты путают с дешевым штаммом 2Гак, но его гроздь №3 имеет длинный и тонкий хвостик.

10 копеек 1994 года, штамм 2ГБк. Фото: Монеты-ягодки

Напомним, украинцы могут дорого продать несколько штаммов монет номиналом 25 копеек. Важно обращать внимание на год изготовления, поскольку больше всего редких разновидностей датируются 1992 годом чеканки. Среди выгодных для коллекционирования монет — штаммы 5.1ДАг и 3Гам, которые стоят от 5 000 до 20 000 грн.

Также мы писали, что немало объявлений о продаже редких монет публикуют на специализированных порталах, в частности OLX. Речь идет как об обычных оборотных копейках, так и о памятных изделиях Национального банка, выпущенных к конкретной дате или посвященных определенным событиям.