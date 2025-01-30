Продать дорого украинские монеты – сколько стоит номинал 2 копейки

Монеты разных номиналов. Фото: НБУ/Flickr

Украинцы могут с выгодой продать копейки разных номиналов, которые выгодно коллекционировать. Сначала надо определить штамм по характерным признакам, после чего опубликовать объявление на онлайн-аукционах или специализированных сайтах. Несколько дорогих разновидностей имеет номинал 2 копейки разных годов выпуска.

Сайт Новини.LIVE рассказывает, сколько стоят монеты номиналом 2 копейки, ссылаясь на данные портала "Монеты-ягодки".

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2 копейки 1992 года

Этот номинал так и не запустили в обращение, отчеканив пробную партию на Луганском станкостроительном заводе. Тогда возникла ошибка в эскизах, из-за чего весь тираж получил интересный брак — узкий венок. Найти в использовании эти копейки невозможно, но на онлайн-аукционах иногда появляются объявления о продаже. Цена может доходить до 30 000 грн благодаря редкости.

2 копейки 1992 года. Фото: Монеты-ягодки

2 копейки 1994 года

Ценность для нумизматов имеет лишь один штамм — 2(10 к.)АА. Его основное отличие — широкий кант аверса, благодаря этой особенности копейки легко отличить от дешевых аналогов. Уникальность в том, что для чеканки использовали штемпель от 10 копеек 1994 года, но его диаметр был меньше, чем нужно для номинала 2 копейки.

Это привело к возникновению интересного дефекта, а все подобные монеты начали называть "перепутками". В зависимости от состояния, стоимость экземпляра на аукционе может начинаться от 4 500 грн.

2 копейки 1994 года, штамм 2(10 к.)АА. Фото: Монеты-ягодки

2 копейки 2003 года

Тираж чеканили специально для годового набора Национального банка. Его так и не выпустили, однако копейки, вероятно, попали в обращение. Их было немного, редкость привела к формированию высокой цены. Известно о существовании лишь одного штамма — 1ДА (нержавеющая сталь, притягивающаяся магнитом).

Стоимость монеты в хорошем состоянии может доходить до 5 000 грн. Если внешний вид будет неудовлетворительный, нумизматы дадут от силы 2 000 грн, поскольку им придется потратить дополнительные деньги на реставрацию.

2 копейки 2003 года, штамм 1ДА. Фото: Монеты-ягодки

Напомним, у некоторых украинцев сохранились старые копейки времен Советского Союза. Чтобы не выбрасывать в мусорку, можно продать монеты коллекционерам. За некоторые экземпляры нумизматы готовы заплатить немалые суммы.

Также мы писали, что Национальный банк хочет заменить название оборотных монет с "копеек" на "шаги". Эксперты из состава комиссии Украинского института национальной памяти считают, что идея имеет право на жизнь. Ведь переименование поможет возродить историческую справедливость.