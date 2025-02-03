Продажа старых монет – что стоит десятки тысяч гривен

Деньги в руке. Фото: УНИАН

У некоторых украинцев могли сохраниться старые монеты, выпущенные задолго до провозглашения независимости. В период существования Советского Союза чеканили золотые изделия, за которые сегодня нумизматы готовы заплатить десятки тысяч гривен.

Сайт Новини.LIVE рассказывает, сколько стоят монеты из золота на онлайн-аукционе.

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10 рублей 1911 года

На портале Violity пользователь, зарегистрированный под ником aureus, пытался продать монету времен существования Российской империи. На одной стороне изображен номинал и герб, на второй — портрет последнего императора Николая II. Владелец заверил, что изделие содержит золото 900 пробы, имеет хороший внешний вид, но со следами пользования (есть потертости, царапины).

За монету номиналом 10 рублей, датированную 1911 годом, нужно заплатить 45 100 грн.

10 рублей 1911 года. Фото: скриншот

100 рублей 1978 года

Еще один дорогой экземпляр выпустили в свет по случаю Летних Олимпийских игр 1980 года, которые проходили в Москве на стадионе имени В.И.Ленина (Лужники). Пользователь, зарегистрированный на Violity под ником srebrenik, опубликовал объявление о продаже монеты весом 17,45 г.

Она тоже изготовлена из золота 900 пробы, что объясняет большую цену — 70 000 грн. На аверсе изобразили советский герб и номинал, на реверсе — стадион. Каждую монету снабдили футляром и сертификатом, что является подтверждением происхождения.

100 рублей 1978 года. Фото: скриншот

Червонец 1981 года

Такой номинал имели золотые монеты времен СССР иностранной и собственной чеканки. Название происходит от словосочетания "красное золото" — старинного названия высокопробного вида этого драгоценного металла. Пользователь под ником srebrenik выставил на продажу монету 1981 года производства в хорошем состоянии. Золото — 900 проба, вес — 8,60 г.

За редкий нумизматический экземпляр нужно заплатить 35 000 грн.

Червонец 1981 года. Фото: скриншот

Напомним, украинцы могут выгодно продать оборотные монеты разных номиналов. Например, за 2 копейки коллекционеры готовы заплатить до 30 000 грн, если изделие имеет уникальный дефект — узкий венок. Не помешает разбираться в штамах и ценных браках, чтобы заработать как можно больше.

Также мы писали, что Национальный банк планирует переименовать копейки на исторически украинское название "шаг". Не все граждане поддерживают эту идею, однако эксперты из состава комиссии Украинского института национальной памяти считают ее целесообразной в нынешних реалиях.