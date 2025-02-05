Продаж дорогих монет України – які копійки можуть принести дохід

Дорогі українські монети — які номінали принесуть заробіток
Нумізматика як інструмент заробітку досить популярна серед українців. Власники дорогих монет можуть заробити на продажу тисячі гривень, якщо за екземплярами полюють колекціонери. Чимало оголошень регулярно публікують на онлайн-аукціоні Violity, проте ставки користувачів не завжди можуть зіграти.
Сайт Новини.LIVE розповідає, які монети вигідно продати нумізматам, посилаючись на дані спеціалізованого порталу "Монети-ягідки".
25 копійок 1992 року
Користувач, зареєстрований під ніком Suworovvetal, виставив на продаж унікальний лот — монету номіналом 25 копійок 1992 року карбування. Постає питання, що в ній особливого? Виріб має поворот однієї зі сторін на 180 градусів. Такий дефект зустрічається дуже рідко, він виникає внаслідок неправильного розміщення ескізів під час процесу виготовлення.
Вартість лоту становить 1 999 грн, але торги триватимуть до вечора 9 лютого, тож користувачі Violity мають час, аби влаштувати справжній бій за монету, піднімаючи ставки.
10 копійок 1994 року
Користувач, зареєстрований під ніком kl-kl, опублікував оголошення про продаж монети номіналом 10 копійок 1994 року карбування. Її штам — 2БАм, ціна — 10 000 грн. Таку суму обумовлюють унікальні характеристики виробу. Щоб відрізнити дорогу монету від звичайних, потрібно звернути увагу на певні особливості:
- четверте зерно третього колоса розімкнене;
- четверте зерно четвертого колоса торкається листа;
- у гроні №2 нижня ягода маленька.
Якщо всі три ознаки присутні, то монета відноситься до різновиду 2БАм, яку високо цінують нумізмати. Копійку в гарному стані продають в середньому за 5 000-6 000 грн, але інколи вартість здатна перевищити верхню межу.
25 копійок 1995 року
В обігу номінал 1995 року випуску можна зустріти нечасто, чим пояснюється висока вартість на онлайн-аукціонах. Користувач kl-kl виставив на продаж 25 копійок за 8 000 грн. Згідно з даними порталу "Монети-ягідки", точний тираж невідомий, тому колекціонери хочуть заволодіти принаймні одним екземпляром.
Ціна залежить від зовнішнього виду монети: за відсутність подряпин і пошкоджень покупці можуть віддати кілька тисяч гривень. Проте ситуація має індивідуальний характер, а кінцева сума узгоджується між двома сторонами.
Нагадаємо, українці також продають на аукціонах старі копійки часів Радянського Союзу. Тоді виготовляли багато монет із дорогоцінного металу — золота. Сьогодні ці екземпляри, яким виповнилося 50 років і більше, здатні принести власникам чималі суми.
Також ми писали, що Національний банк планує перейменувати "копійки" на "шаги". Це історично українська назва, проте через ідентичність з російським словом чимало наших громадян проти нововведення.
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