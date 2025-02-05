Продаж дорогих монет України – які копійки можуть принести дохід

Українські монети різних номіналів. Фото: скриншот/YouTube

Нумізматика як інструмент заробітку досить популярна серед українців. Власники дорогих монет можуть заробити на продажу тисячі гривень, якщо за екземплярами полюють колекціонери. Чимало оголошень регулярно публікують на онлайн-аукціоні Violity, проте ставки користувачів не завжди можуть зіграти.

Сайт Новини.LIVE розповідає, які монети вигідно продати нумізматам, посилаючись на дані спеціалізованого порталу "Монети-ягідки".

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25 копійок 1992 року

Користувач, зареєстрований під ніком Suworovvetal, виставив на продаж унікальний лот — монету номіналом 25 копійок 1992 року карбування. Постає питання, що в ній особливого? Виріб має поворот однієї зі сторін на 180 градусів. Такий дефект зустрічається дуже рідко, він виникає внаслідок неправильного розміщення ескізів під час процесу виготовлення.

Вартість лоту становить 1 999 грн, але торги триватимуть до вечора 9 лютого, тож користувачі Violity мають час, аби влаштувати справжній бій за монету, піднімаючи ставки.

25 копійок 1992 року. Фото: скриншот

10 копійок 1994 року

Користувач, зареєстрований під ніком kl-kl, опублікував оголошення про продаж монети номіналом 10 копійок 1994 року карбування. Її штам — 2БАм, ціна — 10 000 грн. Таку суму обумовлюють унікальні характеристики виробу. Щоб відрізнити дорогу монету від звичайних, потрібно звернути увагу на певні особливості:

четверте зерно третього колоса розімкнене;

четверте зерно четвертого колоса торкається листа;

у гроні №2 нижня ягода маленька.

Якщо всі три ознаки присутні, то монета відноситься до різновиду 2БАм, яку високо цінують нумізмати. Копійку в гарному стані продають в середньому за 5 000-6 000 грн, але інколи вартість здатна перевищити верхню межу.

10 копійок 1994 року. Фото: скриншот

25 копійок 1995 року

В обігу номінал 1995 року випуску можна зустріти нечасто, чим пояснюється висока вартість на онлайн-аукціонах. Користувач kl-kl виставив на продаж 25 копійок за 8 000 грн. Згідно з даними порталу "Монети-ягідки", точний тираж невідомий, тому колекціонери хочуть заволодіти принаймні одним екземпляром.

Ціна залежить від зовнішнього виду монети: за відсутність подряпин і пошкоджень покупці можуть віддати кілька тисяч гривень. Проте ситуація має індивідуальний характер, а кінцева сума узгоджується між двома сторонами.

25 копійок 1995 року. Фото: скриншот

Нагадаємо, українці також продають на аукціонах старі копійки часів Радянського Союзу. Тоді виготовляли багато монет із дорогоцінного металу — золота. Сьогодні ці екземпляри, яким виповнилося 50 років і більше, здатні принести власникам чималі суми.

Також ми писали, що Національний банк планує перейменувати "копійки" на "шаги". Це історично українська назва, проте через ідентичність з російським словом чимало наших громадян проти нововведення.