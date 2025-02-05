Продажа дорогих монет Украины – какие копейки могут принести доход

Украинские монеты разных номиналов. Фото: скриншот/YouTube

Нумизматика как инструмент заработка достаточно популярна среди украинцев. Владельцы дорогих монет могут заработать на продаже тысячи гривен, если за экземплярами охотятся коллекционеры. Немало объявлений регулярно публикуют на онлайн-аукционе Violity, однако ставки пользователей не всегда могут сыграть.

Сайт Новини.LIVE рассказывает, какие монеты выгодно продать нумизматам, ссылаясь на данные специализированного портала "Монеты-ягодки".

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25 копеек 1992 года

Пользователь, зарегистрированный под ником Suworovvetal, выставил на продажу уникальный лот — монету номиналом 25 копеек 1992 года чеканки. Возникает вопрос, что в ней особенного? Изделие имеет поворот одной из сторон на 180 градусов. Такой дефект встречается очень редко, он возникает вследствие неправильного размещения эскизов во время процесса изготовления.

Стоимость лота составляет 1 999 грн, но торги продлятся до вечера 9 февраля, поэтому у пользователей Violity есть время, чтобы устроить настоящий бой за монету, поднимая ставки.

25 копеек 1992 года. Фото: скриншот

10 копеек 1994 года

Пользователь, зарегистрированный под ником kl-kl, опубликовал объявление о продаже монеты номиналом 10 копеек 1994 года чеканки. Ее штамм — 2БАм, цена — 10 000 грн. Такую сумму обуславливают уникальные характеристики изделия. Чтобы отличить дорогую монету от обычных, нужно обратить внимание на определенные особенности:

четвертое зерно третьего колоса разомкнуто;

четвертое зерно четвертого колоса касается листа;

в грозди №2 нижняя ягода маленькая.

Если все три признака присутствуют, то монета относится к разновидности 2БАм, которую высоко ценят нумизматы. Копейку в хорошем состоянии продают в среднем за 5 000-6 000 грн, но иногда стоимость способна превысить верхний предел.

10 копеек 1994 года. Фото: скриншот

25 копеек 1995 года

В обращении номинал 1995 года выпуска можно встретить нечасто, чем объясняется высокая стоимость на онлайн-аукционах. Пользователь kl-kl выставил на продажу 25 копеек за 8 000 грн. Согласно данным портала "Монеты-ягодки", точный тираж неизвестен, поэтому коллекционеры хотят завладеть по крайней мере одним экземпляром.

Цена зависит от внешнего вида монеты: за отсутствие царапин и повреждений покупатели могут отдать несколько тысяч гривен. Однако ситуация носит индивидуальный характер, а конечная сумма согласовывается между двумя сторонами.

25 копеек 1995 года. Фото: скриншот

Напомним, украинцы также продают на аукционах старые копейки времен Советского Союза. Тогда изготавливали много монет из драгоценного металла — золота. Сегодня эти экземпляры, которым исполнилось 50 лет и более, способны принести владельцам немалые суммы.

Также мы писали, что Национальный банк планирует переименовать "копейки" на "шаги". Это исторически украинское название, однако из-за идентичности с русским словом многие наши граждане против нововведения.