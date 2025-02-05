Продажа дорогих монет Украины – какие копейки могут принести доход

Дорогие украинские монеты — какие номиналы принесут заработок
Нумизматика как инструмент заработка достаточно популярна среди украинцев. Владельцы дорогих монет могут заработать на продаже тысячи гривен, если за экземплярами охотятся коллекционеры. Немало объявлений регулярно публикуют на онлайн-аукционе Violity, однако ставки пользователей не всегда могут сыграть.
Сайт Новини.LIVE рассказывает, какие монеты выгодно продать нумизматам, ссылаясь на данные специализированного портала "Монеты-ягодки".
25 копеек 1992 года
Пользователь, зарегистрированный под ником Suworovvetal, выставил на продажу уникальный лот — монету номиналом 25 копеек 1992 года чеканки. Возникает вопрос, что в ней особенного? Изделие имеет поворот одной из сторон на 180 градусов. Такой дефект встречается очень редко, он возникает вследствие неправильного размещения эскизов во время процесса изготовления.
Стоимость лота составляет 1 999 грн, но торги продлятся до вечера 9 февраля, поэтому у пользователей Violity есть время, чтобы устроить настоящий бой за монету, поднимая ставки.
10 копеек 1994 года
Пользователь, зарегистрированный под ником kl-kl, опубликовал объявление о продаже монеты номиналом 10 копеек 1994 года чеканки. Ее штамм — 2БАм, цена — 10 000 грн. Такую сумму обуславливают уникальные характеристики изделия. Чтобы отличить дорогую монету от обычных, нужно обратить внимание на определенные особенности:
- четвертое зерно третьего колоса разомкнуто;
- четвертое зерно четвертого колоса касается листа;
- в грозди №2 нижняя ягода маленькая.
Если все три признака присутствуют, то монета относится к разновидности 2БАм, которую высоко ценят нумизматы. Копейку в хорошем состоянии продают в среднем за 5 000-6 000 грн, но иногда стоимость способна превысить верхний предел.
25 копеек 1995 года
В обращении номинал 1995 года выпуска можно встретить нечасто, чем объясняется высокая стоимость на онлайн-аукционах. Пользователь kl-kl выставил на продажу 25 копеек за 8 000 грн. Согласно данным портала "Монеты-ягодки", точный тираж неизвестен, поэтому коллекционеры хотят завладеть по крайней мере одним экземпляром.
Цена зависит от внешнего вида монеты: за отсутствие царапин и повреждений покупатели могут отдать несколько тысяч гривен. Однако ситуация носит индивидуальный характер, а конечная сумма согласовывается между двумя сторонами.
Напомним, украинцы также продают на аукционах старые копейки времен Советского Союза. Тогда изготавливали много монет из драгоценного металла — золота. Сегодня эти экземпляры, которым исполнилось 50 лет и более, способны принести владельцам немалые суммы.
Также мы писали, что Национальный банк планирует переименовать "копейки" на "шаги". Это исторически украинское название, однако из-за идентичности с русским словом многие наши граждане против нововведения.
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