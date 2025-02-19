Украинские монеты можно дорого продать — какие копейки стоят до 2 000 грн

Монеты разных номиналов. Фото: Unsplash

Некоторые украинские монеты могут дорого купить нумизматы. Это объясняется малыми тиражами, чеканкой по случаю юбилеев, наличием редких браков и дефектов и тому подобное. Стоимость копеек достигает тысяч гривен, но необходимо разбираться в штамах, дабы установить справедливую цену. Заработок на монетах превратился из хобби в настоящую работу.

Сайт Новини.LIVE рассказывает, на каких украинских копейках можно заработать 2 000 грн, ссылаясь на данные специализированного портала "Монеты-ягодки".

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1 гривна 2006 года

Это обычная оборотная монета, тираж которых составлял 100 млн экземпляров. Известно о существовании четырех штаммов, три из которых не интересуют коллекционеров. Редкой считают только разновидность 1БАг с гладким гуртом без надписи "Одна гривна 2006".

Средняя стоимость изделия составляет 1 500-2 000 грн. Но удастся продать немного дороже, если внешний вид будет удовлетворительный, без царапин и потертостей. Поскольку гривны начали постепенно выводить из обращения, найти их трудно. Но не исключено, что у кого-то в кошельке или кармане куртки завалялся штамм 1БАг.

1 гривна 2006 года, штамм 1БАг. Фото: Монеты-ягодки

1 копейка 1996 года

Тираж чеканили для годового набора Национального банка, поэтому на свет появилось небольшое количество монет. Разновидности 1БА и 1БВ имеют одинаковый аверс, но разный реверс:

1БА — крупные ягоды, в гроздьях №7 и 8 хвостик примыкает;

1БВ — маленькие ягоды, в гроздьях №7 и 8 хвостик не примыкает.

Разница в стоимости несущественная, однако она есть. Штамм 1БА стоит в среднем 1 300-2 000 грн, а разновидность 1БВ продают за 2 500-3 000 грн. Если удастся отреставрировать копейку, цена может вырасти. Например, в 2022 году на онлайн-аукционе Violity изделие 1БВ купили за 6 504 грн.

1 копейка 1996 года. Фото: Монеты-ягодки

10 копеек 2001 года

Номинал тоже чеканили для коллекционных наборов, поэтому тираж составлял всего 5 000 штук. Этим объясняется внимание нумизматов и цена — от 1 000 до 2 000 грн. Больше дают за монеты в специальной банковской запайке. Копейки могли попасть в оборот и оказаться у рядовых украинцев, которым теперь выпала возможность дополнительно заработать на металлическом изделии.

10 копеек 2001 года. Фото: Монеты-ягодки

Напомним, на аукционах и специализированных порталах продают как оборотные монеты, так и коллекционные изделия Национального банка. На OLX регулярно публикуют объявления с предложениями покупки памятных монет НБУ за большие деньги.

Также мы писали, что на OLX есть объявления о продаже наличных купюр. Владельцы пытаются заработать на уникальности наличных, например, если они имеют редкий серийный номер. Также дорого реализуют банкноты с браком и старые монеты, изготовленные во времена Советского Союза.