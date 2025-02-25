Монеты можно продать за 8 000 грн – какие номиналы стоят дорого

Монеты разных номиналов. Фото: УНИАН

Украинцы могут заработать неплохие деньги, продавая монеты разных номиналов. Например, до 5 000 грн нумизматы платят за 25 копеек 1992 года изготовления и 1 гривну 2001 года. Конечно, штаммы изделий должны быть редкими, иначе коллекционеры не заинтересуются предложением.

Сайт Новини.LIVE рассказывает, на каких номиналах и разновидностях можно заработать до 8 000 грн.

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50 копеек 1994 года

Надо искать в кошельке или кармане разновидность 1.2АЕс, которая характеризуется такими особенностями:

маленькие отверстия в нижней части трезубца;

в гроздях №1, 7, 8 хвостик не примыкает к ягоде;

гурт среднего размера, 8 насечек.

Цена монеты начинается от 6 000 грн и доходит до 14 000 грн в среднем. Это зависит от состояния и внешнего вида. Важно не спутать со штаммом 1.2АЕк, который имеет крупный гурт и 7 насечек. Такие копейки стоят не больше собственного номинала.

50 копеек 1994 года, штамм 1.2АЕс. Фото: Монеты-ягодки

1 копейка 1994 года

Номинал чеканили специального для годового набора Национального банка, поэтому в обращение не выпустили. Но на онлайн-аукционах можно найти так называемые "хулиганки" — монеты, изготовленные неизвестными специалистами для заработка на нумизматах.

Штаммы 2БА, 2БВ и 3БА чеканили из разных материалов, в частности латуни, меди, серебра, алюминия. Стоят такие металлические изделия от 3 000 до 8 000 грн. Часто встречаются копии 1 копейки 1994 года — дешевые алюминиевые сувениры за 50-60 грн.

1 копейка 1994 года, "хулиганка". Фото: Монеты-ягодки

1 гривна 1996 года

Поскольку это оборотный номинал, то существует немало разновидностей, которые не интересуют коллекционеров. Штаммы 1АБ1, 1АБ2 или 1АБ3 отличаются только шрифтом на гурте, однако стоят от 30 до 80 грн. Иногда встречаются экземпляры с интересным дефектом — перевернутым гуртом. Однако недостаток не добавляет копейкам стоимости, поскольку является частым явлением.

Надо обратить внимание на две разновидности:

1АБг с гладким гуртом;

1АБ1.1 с надписью 1995 на гурте.

Ценится дефект, когда даты на монете не сходятся. Например, если на реверсе отчеканили 1996, а на гурте — 1995. Эти штаммы можно продать нумизматами за 6 000-8 000 грн. Тираж был пробным, следовательно количество неизвестно, что также добавляет копейкам стоимости.

1 гривна 1996 года. Фото: Монеты-ягодки

Напомним, за монеты с редкими особенностями нумизматы готовы заплатить несколько тысяч гривен. Например, 1 гривна 2006 года, 10 копеек 2001 года и 1 копейка 1996 года изготовления принесут владельцам до 2 000 грн.

Также мы писали, что украинцы продают монеты от Национального банка, пользуясь порталом OLX. Они публикуют объявления с внушительными суммами. Так, монету "Копание картофеля" 2018 года изготовления планировали продать за 6 100 грн.