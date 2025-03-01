Продать старые монеты на аукционе — на чем можно заработать миллион гривен

Старая монета. Фото: скриншот/YouTube

Украинцы привыкли, что могут продать нумизматам копейки разных номиналов за несколько тысяч гривен. Однако на онлайн-аукционах иногда публикуют объявления для настоящих миллионеров, которые готовы отдать за монеты огромные деньги. Обычно столько стоят изделия времен Российской империи или Советского Союза.

Сайт Новини.LIVE рассказывает, какие монеты продают по стоимости квартиры или автомобиля.

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10 рублей 1756 года

Монета изготовлена из золота 917 пробы, а портрет Елизаветы Петровны разработал Б. Скотт. Аверс содержит профиль императрицы, которая одета в богатое платье. Чуть левее снизу находится отметка монетного двора. Вокруг портрета выбита надпись.

Реверс изображает крест из четырех узорчатых щитов, соединенных пятым. На первых четырех — гербы и символы городов Российской империи, а в центральном щите разместили двуглавого орла со скипетром. Гурт монеты шнуровидный с наклоном влево.

Пользователь Violity опубликовал объявление о продаже изделия за 1,5 млн гривен, или 36 000 долларов по официальному курсу НБУ по состоянию на 1 марта 2025 года.

Монета номиналом 10 рублей 1756 года. Фото: скриншот

2 рубля 1977 года

В центре аверса золотого изделия — профильный портрет императора Петра I, увенчанный лавровым венком. Вокруг отчеканили надпись. Реверс содержит изображение Святого апостола Андрея Первозванного, который несет крест, а под ним — полоса земли.

Монету изготовили из драгоценного металла 781 пробы. Пользователь Violity готов продать старинный экземпляр за 1 025 000 грн, что эквивалентно 24 000 долларов.

Монета номиналом 2 рубля 1977 года. Фото: скриншот

10 рублей 1894 года

Монета содержит изображение императора Александра III, который смотрит вправо. Надпись по кругу заканчивается пятиконечным цветком. По краю изделия разместили декоративную кайму. На реверсе — герб Российской империи с миниатюрным гербом Москвы по центру. На крыльях двуглавого орла выбиты гербы разных городов еще меньшего размера.

Гурт гладкий, но с надписью. Во время чеканки использовали золото 900 пробы, а процесс изготовления происходил на Санкт-Петербургском монетном дворе. Что важно, с 1886 года во всех монетах упорядочили содержание драгоценных металлов, унифицировав с европейскими стандартами.

Изделие стоит 865 000 грн на Violity, или более 20 000 долларов.

Монета номиналом 10 рублей 1894 года. Фото: скриншот

Напомним, некоторые копейки стоят до 8 000 грн на аукционах. Монету номиналом 1 копейка 1994 года чеканки можно продать за тысячи гривен, но нужно обращать внимание на штаммы. Редкие разновидности характеризуются уникальными особенностями.

Также мы писали, какие металлические изделия способны принести украинцам до 5 000 грн. Обычные копейки продают в Интернете за неплохие деньги, поскольку они несут ценность для коллекционеров.