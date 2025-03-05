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Продать монеты и заработать — что принесет большую выгоду

5 марта 2025 08:05
Елизавета Супивская - редактор
Доход на монетах — какие копейки продать, чтобы заработать до 20 000 грн
Украинские монеты. Фото: Unsplash
Елизавета Супивская - редактор

Монеты, выпущенные в обращение на заре украинской независимости, могут принести владельцам десятки тысяч гривен. За ними "охотятся" нумизматы из-за редкости, они готовы потратить немалые деньги, лишь бы пополнить коллекцию уникальными экземплярами. Украинцам выгодно продавать копейки с интересными дефектами и браками.

Сайт Новини.LIVE рассказывает, на каких монетах удастся заработать до 20 000 грн.

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10 копеек 1992 года

Существует немало дорогих штаммов, но один из самых ценных — 2.21ВАк. Найти в обращении очень непросто, чем и объясняется высокая стоимость в диапазоне от 10 000 до 20 000 грн (зависит от состояния и внешнего вида копейки). Согласно данным специализированного портала "Монет-ягодки", отличить разновидность можно по таким характерным признакам:

  • тонкий средний зуб трезубца;
  • пятое и седьмое зерно третьего колоса замкнутые.

Важно не спутать со штаммом 2.1, у которого пятое и седьмое зерно третьего колоса разомкнуты. Такие монеты стоят от 50 до 400 грн, поэтому не несут пользы коллекционерам.

"Если вы нашли 10 копеек 1992 года с тонким трезубцем, прежде всего проверьте, замкнуты или разомкнуты зерна. Если они плохо прочеканены и ничего не видно, тогда замерьте расстояние между крайними остями колосков, оно должно быть 12 мм (у штамма 2.1) или 11,6 мм (у штамма 2.21)", — отметили специалисты.

 

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10 копеек 1992 года, штамм 2.21ВАк. Фото: Монеты-ягодки

1 гривна 1992 года

Еще одна ценная и редкая разновидность — 1.1АА1.1, у которой на гурте отчеканили 1995, хотя монеты выпустили в 1992 году. Как известно, плашки для нанесения гуртовой надписи быстро износились, поэтому специалисты разрабатывали новые. Они создали плашки с датами 1994 и 1995 на гурте, которые выделялись тремя точками с обеих сторон.

"Пробные гривны чеканили английскими пуансонами с датой 1992, поэтому получилось, что на поле монеты указана дата 1992, а на гурте — 1994 или 1995", — рассказали на сайте.

Нумизматы готовы заплатить от 15 000 до 20 000 грн за украинские монеты номиналом 1 гривна с надписью 1994 или 1995 на гурте. Они очень редкие, поэтому возникает настоящий фурор, когда кто-то публикует объявление о продаже металлического изделия на онлайн-аукционе.

 

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1 гривна 1992 года, штамп 1.1АА1.1. Фото: Монеты-ягодки

Напомним, некоторые старинные монеты могут принести владельцам богатство. На онлайн-аукционах продают изделия из золота времен Российской империи по цене небольшой квартиры или хорошего автомобиля. Если вам достались монеты от предков, не выбрасывайте их в мусорку.

Также мы писали, какие украинские монеты стоят до 1000 грн. Это немного, но обычные оборотные копейки гораздо легче найти, чем редкие. Продав несколько недорогих монет, можно заработать тысячи гривен.

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