Продажа старых украинских монет — какие 10 копеек дорого стоят

Монеты разных номиналов. Фото: скриншот/YouTube

Не все украинцы знают, что монеты способны обогатить. Необходимо отыскать дорогую разновидность, которая ценится нумизматами, и продать на онлайн-аукционе. В частности много редких штаммов имеет номинал 10 копеек 1992 года чеканки.

Сайт Новини.LIVE рассказывает, сколько можно заработать на монетах номиналом 10 копеек.

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Один из редких штаммов — 1.34АБм. Его иногда продают на аукционах за большие деньги, но в обращении найти будет трудно. Согласно данным специализированного портала "Монеты-ягодки", металлические изделия даже в плохом состоянии стоят от 5 000 до 7 000 грн, цена может доходить до 10 000 грн.

"Монета имеет особый штамп реверса АБ, который не встречается с другими разновидностями 10 копеек 1992 года. На реверсе гроздь №2 имеет форму прямоугольного треугольника, а венок удален от канта. Существует похожий штамп АА, однако у него венок приближен к канту", — рассказали специалисты.

Чтобы отличить дорогой экземпляр, обратите внимание на такие характерные признаки разновидности:

средний зуб трезубца с утолщением в верхней части;

единица даты с хвостиком;

верхушка правого верхнего листа ступенчатая.

10 копеек 1992 года, штамм 1.34АБм. Фото: Монеты-ягодки

Другой ценный штамм номинала 10 копеек 1992 года — 3.11ДАм. Это подвид так называемых "шестиягодников", которые проще всего определить, поскольку они имеют по шесть ягод в гроздьях №3 и №6 на реверсе. Стоимость достигает 6 000-9 000 грн, но может варьироваться в зависимости от состояния и внешнего вида.

У разновидности 3.11ДАм такие характерные особенности:

толстый средний зуб трезубца;

широкая прорезь шестого зерна во втором колосе;

в кистях №3 и №6 по 6 ягод;

гурт с мелкой насечкой.

Штамм довольно редкий, его продавали всего несколько раз на онлайн-аукционах.

10 копеек 1992 года, штамм 3.11ДАм. Фото: Монеты-ягодки

Напомним, некоторые старые украинские монеты способны принести владельцам большие деньги. Номинал 1 гривна 1992 года стоит в среднем от 12 000 до 30 000 грн, а 50 копеек этого же года чеканки купят за 9 000-11 000 грн.

Также мы писали, какие монеты принесут значительную финансовую выгоду украинцам. Коллекционеры охотятся за номиналом 10 копеек 1992 года, разновидность 2.21ВАк. Она стоит от 10 000 до 20 000 грн благодаря уникальным характеристикам.