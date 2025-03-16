Продажа старых монет Украины — какие 25 копеек дорого стоят

Монеты на руке. Фото: НБУ/Flickr

Дополнительный заработок можно получить с неожиданного ресурса. Украинцы регулярно продают коллекционерам-нумизматам редкие копейки разных годов выпуска. Большинство оборотных монет стоят не дороже номинала, однако существуют штаммы, способные принести владельцам тысячи гривен. Надо лишь знать, как их отличить от обычных.

Сайт Новини.LIVE рассказывает, какие 25 копеек дорого стоят.

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Как найти ценные монеты

Существует много штаммов, но внимание коллекционеров занимают два — 5.1ААв и 5.1ДАг. Они имеют одинаковый аверс, но отличаются по реверсу и гурту. Согласно данным специализированного портала "Монеты-ягодки", проще всего найти штаммы по гербовой стороне.

До 1500 грн стоит монета 25 копеек 1992 года чеканки, разновидность 5.1ААв. Ее характерные признаки:

средний зуб трезуб трезубца округлый, толстый;

снизу хвостик буквы Ї касается буквы Н;

гроздь №2 в форме прямоугольного треугольника;

гурт с мелкой насечкой.

25 копеек 1992 года, штамм 5.1ААв. Фото: Монеты-ягодки

Монеты неоднократно находили в обращении, поэтому не исключено, что удастся найти редкий экземпляр в своем кошельке или кармане. За штамм 5.1ДАг коллекционеры могут заплатить от 5 000 до 7 000 грн. Его характерное отличие — гладкий гурт без насечек.

"Для чеканки использовались гладкие матрицы, поэтому у разновидности 5.1ДАг нет насечки на гурте. Первые монеты раздали на память работникам завода. Остальной тираж уничтожили, ведь монеты с гладким гуртом были "незавершенные" и не могли попасть в оборот", — отметили специалисты портала.

Пока неизвестно, сколько копеек из первого тиража осталось в обращении, поэтому они редко встречаются на онлайн-аукционах. Были случаи, когда металлическое изделие 1992 года чеканки продавали за 13 000 и даже 17 000 грн. Поэтому не помешает поискать 25 копеек и узнать, каким штаммом вы обладаете.

25 копеек 1992 года, штамм 5.1ДАг. Фото: Монеты-ягодки

Напомним, определенные монеты номиналом 10 копеек 1992 года чеканки стоят немалых денег. Разновидность 1.34АБм можно продать нумизматам за 5 000-7 000 грн в среднем. Но важно не спутать ценный штамм с обычным.

Также мы писали, что старые украинские монеты способны обогатить владельцев. Около 14 000 грн стоит копейка 1994 года изготовления, разновидность 1.2АЕс. Она имеет маленькие отверстия в нижней части трезубца и восемь насечек на гурте.