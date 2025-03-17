Продаж копійок різних номіналів — які монети дорогі та скільки коштують в Україні

Монети різних номіналів. Фото: НБУ/Flickr

Не всі українці знають, що деякі старі монети здатні принести власникам великий дохід. Потрібно лише правильно визначити різновид, адже колекціонери не запропонують кілька тисяч гривень за звичайну обігову копійку. Рідкісні екземпляри можуть завалятися в гаманці чи кишені.

Сайт Новини.LIVE розповідає, які номінали дорого коштують та яким чином дізнатися їх різновид.

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5 копійок 1992 року

Більше всього цінних металевих виробів з’явилося у 1992 році. Тоді обладнання для карбування тільки налаштовували, працівники заводу експериментували з матрицями та ескізами. Завдяки цьому маємо сьогодні монети з унікальними дефектами.

Наприклад, номінал 5 копійок 1992 року коштує від 4 000 до 10 000 грн у середньому. Йдеться про штам 1.1ААк із крупною насічкою на гурті. Його характерними ознаками є:

середній зуб тризуба з потовщення в верхній частині;

одиниця дати з хвостиком;

гроно №2 у формі прямокутного трикутника.

"Через помилку на монетному дворі невелика кількість монет отримала крупну насічку на гурті. Саме такі 5 копійок дорого купують нумізмати. Нещодавно на аукціоні 5 копійок продали за 10 000 грн. Якщо на гурті дрібна насічка — то різновид 1.1ААм, така монета зустрічається дуже часто і нічого не коштує", — розповіли фахівці порталу "Монети-ягідки".

5 копійок 1992 року, штам 1.1ААк. Фото: Монети-ягідки

1 копійка 1992 року

Колекціонери цікавляться двома різновидами. Перший — 1.11АЕ, здатен принести власникам від 4 000 до 14 000 грн. У копійок округла верхівка правого верхнього листа і великі ягоди, за якими вдається відрізнити дорогий штам. Оскільки на онлайн-аукціонах такі екземпляри зустрічаються рідко, вони сильно цінуються.

Другий різновид 1 копійки 1992 року карбування — 1.35АА. У нього ступінчаста верхівка правого верхнього листа і маленькі ягоди. Вартість доходить до 11 000 грн, хоча траплялися випадки, коли металевий виріб продавали за 17 000 грн.

Важливо не сплутати зі штамом 1.11АА. Він характеризується прямою верхівкою правого верхнього листа і малими ягодами. За монету дадуть від 500 до 900 грн, не більше.

1 копійка 1992 року, штам 1.35АА. Фото: Монети-ягідки

Нагадаємо, деякі старі монети вдасться продати за тисячі гривень. Наприклад, номінал 50 копійок 1994 року, штам 1.2АЕс, коштує від 6 000 до 14 000 грн. Його характеризують вісім насічок на гурті.

Також ми писали, як відрізнити цінну 1 гривню 1992 року карбування від звичайної. Це пробний номінал, який виготовляли при налаштуванні обладнання, він характеризується відсутністю насічок і тексту на гурті.