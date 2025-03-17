Продажа копеек разных номиналов — какие монеты дорогие и сколько стоят в Украине

Монеты разных номиналов. Фото: НБУ/Flickr

Не все украинцы знают, что некоторые старые монеты способны принести владельцам большой доход. Нужно лишь правильно определить разновидность, ведь коллекционеры не предложат несколько тысяч гривен за обычную оборотную копейку. Редкие экземпляры могут заваляться в кошельке или кармане.

Сайт Новини.LIVE рассказывает, какие номиналы дорого стоят и каким образом узнать их разновидность.

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5 копеек 1992 года

Больше всего ценных металлических изделий появилось в 1992 году. Тогда оборудование для чеканки только настраивали, работники завода экспериментировали с матрицами и эскизами. Благодаря этому имеем сегодня монеты с уникальными дефектами.

Например, номинал 5 копеек 1992 года стоит от 4 000 до 10 000 грн в среднем. Речь идет о штамме 1.1ААк с крупной насечкой на гурте. Его характерными признаками являются:

средний зуб трезубца с утолщением в верхней части;

единица даты с хвостиком;

гроздь №2 в форме прямоугольного треугольника.

"Из-за ошибки на монетном дворе небольшое количество монет получило крупную насечку на гурте. Именно такие 5 копеек дорого покупают нумизматы. Недавно на аукционе 5 копеек продали за 10 000 грн. Если на гурте мелкая насечка — то разновидность 1.1ААм, такая монета встречается очень часто и ничего не стоит", — рассказали специалисты портала "Монеты-ягодки".

5 копеек 1992 года, штамм 1.1ААк. Фото: Монеты-ягодки

1 копейка 1992 года

Коллекционеры интересуются двумя разновидностями. Первая — 1.11АЕ, способна принести владельцам от 4 000 до 14 000 грн. У копеек округлая верхушка правого верхнего листа и крупные ягоды, по которым удается отличить дорогой штамм. Поскольку на онлайн-аукционах такие экземпляры встречаются редко, они сильно ценятся.

Вторая разновидность 1 копейки 1992 года чеканки — 1.35АА. У нее ступенчатая верхушка правого верхнего листа и маленькие ягоды. Стоимость доходит до 11 000 грн, хотя бывали случаи, когда металлическое изделие продавали за 17 000 грн.

Важно не спутать со штаммом 1.11АА. Он характеризуется прямой верхушкой правого верхнего листа и малыми ягодами. За монету дадут от 500 до 900 грн, не больше.

1 копейка 1992 года, штамм 1.35АА. Фото: Монеты-ягодки

Напомним, некоторые старые монеты удастся продать за тысячи гривен. Например, номинал 50 копеек 1994 года, штамм 1.2АЕс, стоит от 6 000 до 14 000 грн. Его характеризуют восемь насечек на гурте.

Также мы писали, как отличить ценную 1 гривну 1992 года чеканки от обычной. Это пробный номинал, который изготавливали при настройке оборудования, он характеризуется отсутствием насечек и текста на гурте.