Украинские монеты продать дорого — сколько можно получить за 10 и 25 копеек

Монеты в руках. Фото: скриншот/YouTube

Чтобы заработать несколько тысяч гривен, достаточно выгодно продать украинские монеты. За номиналы 10 и 25 копеек коллекционеры готовы заплатить немалые деньги, но только в случае наличия редких штампов. Их легко различить по дизайну аверса и реверса.

Сайт Новини.LIVE рассказывает, за какие украинские копейки можно получить до 8 000 грн.

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10 копеек 1992 года

Номинал богат на разновидности, но большинство недорого стоят. Проще всего найти так называемые "шестиягодники", они характеризуются соответствующим количеством ягод в гроздьях №3 и №6 на реверсе монеты. От 6 000 до 8 000 грн удастся заработать на штампе 3.12ДАм 1992 года чеканки. Его отличают по таким признакам:

толстый средний зуб трезубца;

узкая прорезь шестого зерна во втором колосе;

гурт с мелкой насечкой.

На онлайн-аукционах такую копейку продают нечасто, поскольку найти в обращении непросто.

10 копеек 1992 года, штамп 3.12ДАм. Фото: Монеты-ягодки

25 копеек 1992 года

Для увеличения собственного дохода надо искать штамп 5.1ДАг, который стоит в среднем от 5 000 до 7 000 грн. Необходимо обращать внимание на гербовую сторону монеты (аверс), а именно на средний зуб трезубца, хвостик буквы Ї и зерна в гроздьях.

"Для чеканки использовали гладкие матрицы, поэтому в разновидности 5.1ДАг нет насечки на гурте. Первые монеты раздали на память сотрудникам завода. Остальной тираж уничтожили, ведь монеты с гладким гуртом были "незавершенные" и не могли попасть в оборот", — рассказали специалисты портала "Монеты-ягодки".

Характерными особенностями копеек являются:

округлый и толстый средний зуб трезубца;

хвостик буквы Ї, что снизу касается буквы Н;

гроздь №2 в форме тупоугольного треугольника;

гладкий гурт, без насечек.

Штамп легко спутать с другим — 5.1ААв. У него похожие признаки, только гроздь №2 в форме прямоугольного треугольника, а гурт имеет мелкую насечку. Такие 25 копеек 1992 года изготовления стоят недорого, от 800 до 1 500 грн.

25 копеек 1992 года, штамп 5.1ДАг. Фото: Монеты-ягодки

Напомним, НБУ планирует запустить в обращение новый тираж 50 копеек, но монеты уже будут иметь другое название — "шаг". Это исторически украинское название разменной денежной единицы, которое регулятор хочет вернуть.

Также мы писали, что украинцы могут продать монеты номиналом 50 копеек и заработать тысячи гривен. Коллекционеры готовы отдать за редкие экземпляры немалые суммы. Важно только разобраться со штампами.