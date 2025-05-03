Продать 1 гривну 1992 года — какие штампы монеты дорогие и как их отличить

Монета номиналом 1 гривна. Фото: скриншот/YouTube

Все украинские монеты имеют редкие разновидности, способные принести доход владельцам. Необходимо только разбираться в штампах, дабы не предложить нумизматам копейку, которая стоит не дороже собственного номинала. Хорошие деньги коллекционеры дадут за металлическую 1 гривну 1992 года чеканки.

Об этом говорится на специализированном портале "Монеты-ягодки".

Реклама

Читайте также:

Сколько стоит 1 гривна 1992 года

Специалисты утверждают, что монеты чеканили при настройке оборудования, поэтому это пробные деньги. Самые первые экземпляры даже не имели гуртовой надписи, поскольку тогда не существовало инструментов для ее нанесения. Если вам попалась копейка с гладким гуртом, это может быть разновидность 1.1ААг, которая стоит от 12 000 до 30 000 грн.

1 гривна 1992 года, штамп 1.1ААг. Фото: Монеты-ягодки

Другая интересная особенность номинала — наличие года на гурте, отделенного тремя точками. Известно, что по заказу Национального банка изготовили 150 экземпляров с надписью "Одна гривна •••1992•••". Плюс некоторые монеты содержат измененный год — 1994 или 1995. Это разновидность 1.1АА1, во время чеканки которой использовали английские пуансоны.

"Плашки для нанесения гуртовой надписи быстро износились, поэтому специалисты работали над разработкой новых. Позже были изготовлены плашки с датами 1994 и 1995. Дату с обеих сторон так же отделяли три точки", — говорится на портале.

Если ваш экземпляр 1992 года чеканки содержит другую дату на гурте, его можно продать в диапазоне 15 000-20 000 грн.

1 гривна 1992 года, штамп 1.1АА1. Фото: Монеты-ягодки

Один из самых дорогих штампов — 2ААд. Такие монеты перечеканили из номинала 5 копеек 1990 года, то есть времен Советского Союза. На онлайн-аукционе Violity такое изделие удалось продать за 82 007 грн в октябре 2022 года.

Что еще нужно знать украинцам

Напомним, за некоторые украинские монеты коллекционеры готовы отдать тысячи гривен, даже если продавать их на OLX. Особенно дорого ценятся изделия Национального банка и старые копейки времен Советского Союза.

Мы писали, какими купюрами евро пользуются в ЕС. Номинал 500 евро не находится в обращении, но им можно рассчитываться за товары и услуги. Украинцам рекомендуют держать наличные в мелких номиналах, в частности 10 и 20 евро.