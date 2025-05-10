Заработок на украинских монетах — сколько дадут за номинал 5 копеек

Сотрудники Нацбанка. Фото: НБУ/Flickr

Некоторые старые украинские монеты можно дорого продать нумизматам. Номинал 5 копеек скрывает несколько ценных разновидностей, которые станут отличным дополнением многих коллекций. Нужно лишь узнать, какие признаки отличают редкое металлическое изделие от обычного.

Сайт Новини.LIVE рассказывает, какие 5 копеек дорого стоят в Украине.

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Согласно данным специализированного портала "Монеты-ягодки", номинал выпустили в обращение в 1992 году. Найти ценные экземпляры в собственном кошельке будет непросто. Чаще всего встречается штамп 1.1ААм с мелкой насечкой гурта, но за него коллекционеры ничего не дадут. Зато известно о двух разновидностях, стоимость которых достигает 10 000 грн.

Штамп 1.1ААк, крупная насечка

Произошла ошибка на монетном дворе, из-за которой небольшое количество монет получило крупную насечку на гурте. За такое изделие нумизматы готовы заплатить от 4 000 до 10 000 грн в среднем.

Отличить штамп можно по характерным признакам дизайна. Например, он имеет утолщенный в верхней части средний зуб трезубца, единицу даты с хвостиком и гроздь №2 в форме прямоугольного треугольника.

5 копеек 1992 года, штамп 1.1ААк. Фото: Монеты-ягодки

Штамп 2БАм, узкий средний зуб трезубца

Тираж металлических денег чеканили на Луганском станкостроительном заводе. Разновидность кардинально отличается от других размером среднего зуба трезубца на аверсе. Однако благодаря интересному дефекту владельцы могут продать копейку за 2 500-7 000 грн в среднем.

"5 копеек 2БАм могут быть магнитные или немагнитные. На аукционе Violity 5 копеек 1992 года продают за 2 500-7 000 грн. Иногда встречаются монеты с поворотом одной стороны относительно другой, нумизматы за них могут дать до 10 000 грн", — говорится на портале.

Кроме узкого зуба, штамп еще характеризуется гроздью №2 в форме тупоугольного треугольника, единицей даты без хвостика и гуртом с мелкой насечкой.

5 копеек 1992 года, штамп 2БАм. Фото: Монеты-ягодки

Напомним, украинцы могут заработать неплохие деньги, продавая коллекционерам-нумизматам копейки давних годов чеканки. За номинал 2 копейки 1992 года выпуска удастся получили более 10 000 грн. Но необходимо разбираться в штампах, дабы правильно установить цену.

Также мы писали, какие купюры долларов стоит покупать украинцам. Это зависит от финансовых планов, поскольку во время дальних путешествий понадобятся мелкие номиналы, а для серьезных покупок или сбережений подойдут крупные банкноты.