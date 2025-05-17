Продажа украинских монет — сколько можно заработать на номинале 25 копеек

Монеты номиналом 25 копеек. Фото: скриншот/YouTube

Нумизматы готовы заплатить большие деньги за монеты с дефектами и уникальными особенностями. Они "охотятся" за редкими штампами, которые в перспективе могут подорожать. Стоит обратить внимание на номинал 25 копеек 1992 года чеканки.

Сайт Новини.LIVE рассказывает, за сколько можно продать разные экземпляры 25 копеек, ссылаясь на данные специализированного портала "Монеты-ягодки".

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Дорогие штампы 25 копеек 1992 года

Номинал находился в обращении, но больше не используется в наличных расчетных операциях. Существует много ценных разновидностей, за которые коллекционеры готовы заплатить даже 20 000 грн. Главное, чтобы металлические деньги находились в хорошем состоянии и не нуждались в реставрации. Дефекты не проблема, ведь за них даже доплачивают.

Штамп 3ГАм, без черенков

Характерным признаком разновидности является отсутствие черенков в гронах №4 и 8. Плюс монеты имеют толстый средний зуб трезубца и гурт с мелкой насечкой. Важно не спутать со штампом 2Гам, у которого тонкий средний зуб трезубца. Эти копейки стоят всего 500-700 грн, поэтому много заработать не получится. Зато за 3Гам дают до 20 000 грн.

25 копеек 1992 года, штамп 3ГАм. Фото: Монеты-ягодки

Штамп 4БАм, английский чекан

Название пошло от использования специалистами Луганского станкостроительного завода английских штемпелей. Именно ими чеканили тираж монеты 25 копеек 1992 года. Из-за ошибки в эскизах все экземпляры получили дефект — выпуклый щит и вдавленный трезубец на аверсе.

"Во время разработки эскизов художники неправильно отобразили рельеф, они затемнили фон и трезубец. По этим эскизам в Великобритании изготовили пуансоны, после чего отправили на завод. Массово ими 25 копеек не чеканили, только использовали для налаживания процесса", — говорится на портале.

Несколько раз монеты продавали на онлайн-аукционе Violity за 3 000-5 000 грн. Однажды владельцу удалось заработать более 7 500 грн, что стало рекордом для этого штампа.

25 копеек 1992 года, штамп 4БАм. Фото: Монеты-ягодки

Штамп 5.1ДАг, без насечек

Для изготовления тиража в 1992 году воспользовались гладкими матрицами, поэтому монеты не имеют насечек на гурте. Поскольку все экземпляры получились бракованными, их раздали работникам Луганского станкостроительного завода, а остатки уничтожили.

Другие характерные особенности разновидности включают округлый и толстый средний зуб трезубца, гроздь №2 в форме тупоугольного треугольника, а также слияние хвостика буквы Ї с буквой Н. Средняя стоимость металлических денег — от 5 000 до 7 000 грн, но известны случаи, когда монеты продавали значительно дороже.

25 копеек 1992 года, штамп 5.1ДАг. Фото: Монеты-ягодки

Напомним, украинцы могут заработать немалые деньги, продав монеты на онлайн-аукционах. Коллекционеры готовы заплатить тысячи гривен за старые металлические деньги, копейки времен Советского Союза и памятные монеты Национального банка.

Также мы писали, сколько могут заработать владельцы редких монет. Много дорогих штампов имеет номинал 5 копеек. Нужно лишь узнать, какими особенностями характеризуются металлические деньги, дабы не прогадать с ценой.