Продать старые монеты на аукционе — какие столетние копейки дорого стоят в Украине

Старая монета. Фото: скриншот/YouTube

Коллекционеры с радостью покупают антиквариат времен СССР на онлайн-аукционах, тратя большие деньги. Монеты возрастом 100 лет и больше привлекают нумизматов, которые готовы заплатить тысячи гривен, дабы завладеть редкой вещью. Возникает вопрос, какие старинные металлические деньги продают украинцы и сколько могут заработать.

Сайт Новини.LIVE рассказывает, от каких монет времен СССР и Российской империи хотят избавиться украинцы.

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Сколько дают за старые монеты

Металлические изделия, которым исполнилось 100+ лет, привлекают коллекционеров своей инвестиционной ценностью, а также историческим и культурным значением. Ведь старинные монеты — это артефакты своего времени, благодаря которым удается узнать о сдвигах прошлых эпох.

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Стоимость денег формируется из сочетания многих факторов, в частности возраста, материала, номинала, внешнего вида, наличия дефектов и тому подобное. Чем лучше монеты сохранились (без потертостей, с четким рельефом), тем дороже их удастся продать нумизматам.

Серебряные и золотые изделия ценятся больше всего, материал изготовления сам по себе добавляет стоимости. Подобные экземпляры имеют большую инвестиционную значимость и со временем отбивают финансовые затраты. Мы нашли несколько интересных лотов на онлайн-аукционе Violity, которые стоят тысячи гривен.

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50 копеек, 1827 год — 4 556 грн

50 копеек 1827 года. Фото: скриншот/Violity

1 рубль, 1896 год — 33 333 грн

1 рубль 1896 года. Фото: скриншот/Violity

1 рубль, 1921 год — 3 001 грн

1 рубль 1921 года. Фото: скриншот/Violity

50 копеек, 1922 год — 1 111 грн

50 копеек 1922 года. Фото: скриншот/Violity

1 рубль, 1924 год — 2 400 грн

1 рубль 1924 года. Фото: скриншот/Violity

Какие монеты в Украине не принимают

Некоторые старые украинские монеты вышли из обращения и перестали быть платежным средством. Национальный банк инициировал процесс изъятия металлических денег, дабы упростить расчетные операции. Заплатить за товары и услуги больше не удастся номиналами 1, 2, 5 и 25 копеек, а также купюрами 1, 2, 5, 10, 20, 50, 100 и 200 гривен образцов до 2003 года выпуска.

Однако выбрасывать старые монеты не нужно. Во-первых, их можно продать коллекционерам, хоты бы редкие штампы. Во-вторых, НБУ проводит замену наличности на платежные банкноты и копейки. Нужно принести недействительные деньги в подразделение регулятора или отделения уполномоченных банков (Ощадбанка, ПриватБанка, Райффайзен Банка, ПУМБ).

Напомним, украинцы могут дорого продать монеты номиналом 50 копеек. За штамп 2.1БАм с толстым гербом коллекционеры готовы заплатить от 9 000 до 11 000 грн. А разновидность 3Ваг с гладким гуртом стоит 4 000-11 000 грн в среднем.

Также мы писали, на каких украинских копейках удастся разбогатеть. Номинал 25 копеек может похвастаться большим количеством дорогих штампов. Но надо научиться отличать обычные металлические деньги от редких.