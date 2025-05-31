Украинские 2 копейки — какие монеты нет смысла продавать коллекционерам

Украинские монеты. Фото: НБУ/Flickr

Украинцы могут неплохо заработать, продавая монеты. Однако не все копейки, даже давних годов чеканки, способны принести хороший доход владельцам. За конкретные металлические изделия нумизматы ничего не заплатят. Необходимо разбираться в штампах и их характерных признаках, дабы случайно не выставить на продажу дешевую монету.

Сайт Новини.LIVE рассказывает, какие штампы номинала 2 копейки почти ничего не стоят, ссылаясь на данные специализированного портала "Монеты-ягодки".

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Дешевые украинские копейки

Нет смысла продавать на онлайн-аукционе монеты номиналом 2 копейки 1993 года изготовления. Это разменные деньги, которые находились в обращении. Материал — алюминий, хотя встречались пробные изделия из меди, никелевого сплава, магнитной стали, серебра и других металлов. Известно о существовании штампов 1АА, 1ВА, 2АА, 2ВА — они стоят до 15 грн максимум.

Достаточно дешево стоят 2 копейки 1994 года, они находились в обращении до 2019 года. Нумизматы не заинтересуются разновидностями 1АА и 1ВА, их стоимость составляет от 20 до 50 грн. Штамп 1АА характеризуется широким шрифтом и гроздью №1 с хвостиком. У монеток разновидности 1ВА гроздь №1 не имеет хвостика.

2 копейки 1994 года, штамп 1АА. Фото: Монеты-ягодки

Экземпляры 2001-2010 годов чеканки стоят не дороже собственного номинала (2 копейки), поскольку это обычные оборотные деньги, тиражи которых были огромными. Чуть больше удастся заработать на монетах из коллекционных наборов Национального банка, но не нужно надеяться на значительные суммы. Средняя цена копейки из набора — от 150 до 400 грн.

2 копейки 2012 года, штамп 1ДА. Фото: Монеты-ягодки

Отметим, по состоянию на 2025 год все монеты номиналом 2 копейки перестали быть платежным средством, поскольку их вывели из обращения в 2019 году. Существует два альтернативных пути: отыскать в кошельке дорогой штамп и продать коллекционеру либо обменять все оборотные деньги на копейки нового образца. Это можно сделать в уполномоченных банковских отделениях.

Что еще нужно знать украинцам

Напомним, коллекционеры готовы скупать антиквариат времен Советского Союза. Монеты интересуют нумизматов, но важно, чтобы копейки соответствовали редкому штампу. Обычно больше всего ценных разновидностей имеют монеты давних годов выпуска.

Также мы писали, за какие копейки времен СССР и Российской империи коллекционеры готовы заплатить большие деньги. Монета номиналом 1 рубль 1896 года изготовления стоит около 30 000 грн. Именно столько хотел получить владелец, выставив лот на онлайн-аукцион.