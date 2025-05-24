Продати українські монети — які штампи номіналу 1 копійка не цікавлять нумізматів

Монети різних номіналів. Фото: скриншот/YouTube

Українцям вдається непогано заробити на копійках. Але нумізмати купують лише цінні вироби з рідкісними характеристиками, здебільшого 1992 року виготовлення. Чимало штампів залишаються поза увагою колекціонерів. Постає питання, на яких монетах нічого не заробиш в Україні.

Сайт Новини.LIVE розповідає, які різновиди номіналу 1 копійка майже нічого не коштують, посилаючись на дані спеціалізованого порталу "Монети-ягідки".

Реклама

Читайте також:

Дешеві копійки 1992 року

Номінал 1 копійка — обіговий, тож існує багато різновидів, за які нумізмати нічого не заплатять. Монети характеризуються двома типами штампів реверсу: АА — з дрібними ягодами і тонким шрифтом, АЕ — з великими ягодами і товстим шрифтом. Загалом від 10 до 50 грн коштують такі різновиди 1 копійки:

1.11АА;

1.12АА;

1.13АА;

1.31АА;

1.33АЕ;

1.35АЕ.

Зате близько 500-900 грн вдасться отримати за штамп 1.2АА. Його ознаками є пряма верхівка правого верхнього листа і маленькі ягоди. Іноді монети плутають зі штампом 1.3, тому варто звертати увагу ще на гравіювання зерен.

1 копійка 1992 року, штамп 1.2АА. Фото: Монети-ягідки

Інші дешеві різновиди

Всі штампи номіналу 1 копійка, випущені з 2000 по 2012 роки, коштують від 1 до 3 грн максимум, оскільки є обіговими. Виняток становлять монети з колекційних наборів Національного банку, за них дадуть орієнтовно 120-150 грн. Тираж 2013 року виготовили спеціально для набору "15 років монетному двору". Його в обіг не випустили, тож екземпляри коштують 200-300 грн.

У 2014 році побачили світ монети з банківського набору, які карбували методом ПРУФ. Це найвища якість виробництва копійок, яка досягається завдяки застосуванню спеціальних верстатів та особливих способів обробки заготовок. На онлайн-аукціонах вартість становить від 250 до 400 грн (штамп 1ВА).

1 копійка 2014 року, штамп 1ВА. Фото: Монети-ягідки

Нагадаємо, українці можуть непогано заробити на продажу раритетних речей. Майже в кожному домі залишилися предмети часів Радянського Союзу, зокрема поштові марки, монети, іграшки, нагороди, медалі, посуд тощо. Чималі гроші принесуть речі ручного виготовлення.

Також ми писали, скільки вдасться заробити власникам монет номіналом 50 копійок. Існує багато дорогих штампів, але потрібно відрізняти їх від звичайних, аби встановити достойну ціну. Штамп 2.1БАм із товстим гербом може принести від 9 000 до 11 000 грн.