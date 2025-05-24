Продать украинские монеты — какие штампы номинала 1 копейка не интересуют нумизматов

Монеты разных номиналов. Фото: скриншот/YouTube

Украинцам удается неплохо заработать на копейках. Но нумизматы покупают только ценные изделия с редкими характеристиками, в основном 1992 года изготовления. Немало штампов остаются без внимания коллекционеров. Возникает вопрос, на каких монетах ничего не заработаешь в Украине.

Сайт Новини.LIVE рассказывает, какие разновидности номинала 1 копейка почти ничего не стоят, ссылаясь на данные специализированного портала "Монеты-ягодки".

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Дешевые копейки 1992 года

Номинал 1 копейка — оборотный, поэтому существует много разновидностей, за которые нумизматы ничего не заплатят. Монеты характеризуются двумя типами штампов реверса: АА — с мелкими ягодами и тонким шрифтом, АЕ — с крупными ягодами и толстым шрифтом. Всего от 10 до 50 грн стоят такие разновидности 1 копейки:

1.11АА;

1.12АА;

1.13АА;

1.31АА;

1.33АЕ;

1.35АЕ.

Зато около 500-900 грн удастся получить за штамп 1.2АА. Его признаками являются прямая верхушка правого верхнего листа и маленькие ягоды. Иногда монеты путают со штампом 1.3, поэтому стоит обращать внимание еще на гравировку зерен.

1 копейка 1992 года, штамп 1.2АА. Фото: Монеты-ягодки

Другие дешевые разновидности

Все штампы номинала 1 копейка, выпущенные с 2000 по 2012 годы, стоят от 1 до 3 грн максимум, поскольку являются оборотными. Исключение составляют монеты из коллекционных наборов Национального банка, за них дадут ориентировочно 120-150 грн. Тираж 2013 года изготовили специально для набора "15 лет монетному двору". Его в обращение не выпустили, поэтому экземпляры стоят 200-300 грн.

В 2014 году увидели свет монеты из банковского набора, которые чеканили методом ПРУФ. Это самое высокое качество производства копеек, которое достигается благодаря применению специальных станков и особых способов обработки заготовок. На онлайн-аукционах стоимость составляет от 250 до 400 грн (штамп 1ВА).

1 копейка 2014 года, штамп 1ВА. Фото: Монеты-ягодки

Напомним, украинцы могут неплохо заработать на продаже раритетных вещей. Почти в каждом доме остались предметы времен Советского Союза, в частности почтовые марки, монеты, игрушки, награды, медали, посуда и тому подобное. Немалые деньги принесут вещи ручного изготовления.

Также мы писали, сколько удастся заработать владельцам монет номиналом 50 копеек. Существует много дорогих штампов, но нужно отличать их от обычных, чтобы установить достойную цену. Штамп 2.1БАм с толстым гербом может принести от 9 000 до 11 000 грн.