Продаж старих монет України — скільки можна заробити на копійках 1992 року

Українські монети різних номіналів. Фото: НБУ/Flickr

Старі українські монети здатні принести власникам чималі гроші. На копійках 1992 року карбування можна добре заробити, бо саме тоді з’явилося багато бракованих партій через налаштування обладнання. Нині дефекти цінуються нумізматами, а понад 30 років тому вважалися неприйнятними для випуску в обіг.

Сайт Новини.LIVE розповідає, які монети 1992 року дорого коштують в Україні.

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Дорогі монети 1992 року

Українцям варто звернути увагу на номінал 10 копійок і різновид 2.21ВАк. Колекціонери готові віддати за такий екземпляр від 10 000 до 18 000 грн. Він має кілька характерних особливостей:

тонкий середній зуб тризуба;

п'яте і сьоме зерно третього колосу замкнені.

Якщо немає можливості перевірити, чи замкнені зерна, варто спробувати інший спосіб визначення штампу. Фахівці спеціалізованого порталу "Монети-ягідки" рекомендують виміряти відстань між крайніми остями колосків, вона повинна дорівнювати 11,6 мм. Якщо відстань більша, перед вами дешевий різновид.

10 копійок 1992 року, штамп 2.21ВАк. Фото: Монети-ягідки

Інший дорогий номінал — 25 копійок, різновид 3ГАм. Його ціна доходить до 20 000 грн з огляду на велику рідкість. Нумізмати запевнили, що знаходили монету в обігу лише чотири рази, а востаннє її продали на онлайн-аукціоні Violity в червні 2019 року. Характерними ознаками штампу є товстий середній зуб тризуба та відсутність черенків у гронах №4 та 8.

25 копійок 1992 року, штамп 3ГАм. Фото: Монети-ягідки

Від 4 000 до 11 000 грн можна заробити на номіналі 50 копійок 1992 року карбування. Різновид 3Ваг має товстий середній зуб тризуба, гладкий гурт і чотири ягоди у гроні №1. Плюс п'ята ягода злилась з вінком, а розмір рисунку досягає 17,7 мм.

За інформацією фахівців, цей тираж 50 копійок мало не першим викарбували на Луганському верстатобудівному заводі. Монети виготовили в матрицях без рифлень, тому всі екземпляри не мають насічок на гурті.

50 копійок 1992 року, штамп 3Ваг. Фото: Монети-ягідки

Що ще варто знати українцям

Нагадаємо, власники українських монет можуть заробити на номіналі 50 копійок. Варто звернути увагу на рідкісні штампи, зокрема 2.1БАм (товстий герб), 3Ваг (гладкий гурт) і 1.2АЕс (вісім насічок). Ці різновиди здатні принести понад 10 000 грн.

Також ми писали, за які монети номіналом 1 копійка нумізмати майже нічого не заплатять. Дорого коштують лише цінні різновиди з унікальними характерними ознаками. Тоді як звичайні обігові гроші не цікавлять колекціонерів в Україні.