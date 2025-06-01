Продажа старых монет Украины — сколько можно заработать на копейках 1992 года

Украинские монеты разных номиналов. Фото: НБУ/Flickr

Старые украинские монеты способны принести владельцам немало денег. На копейках 1992 года чеканки можно хорошо заработать, ведь именно тогда появилось много бракованных партий из-за настройки оборудования. Сейчас дефекты ценятся нумизматами, а более 30 лет назад считались неприемлемыми для выпуска в обращение.

Сайт Новини.LIVE рассказывает, какие монеты 1992 года дорого стоят в Украине.

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Дорогие монеты 1992 года

Украинцам стоит обратить внимание на номинал 10 копеек и разновидность 2.21ВАк. Коллекционеры готовы отдать за такой экземпляр от 10 000 до 18 000 грн. Он имеет несколько характерных особенностей:

тонкий средний зуб трезубца;

пятое и седьмое зерно третьего колоса замкнуты.

Если нет возможности проверить, замкнуты ли зерна, стоит попробовать другой способ определения штампа. Специалисты портала "Монеты-ягодки" рекомендуют измерить расстояние между крайними остями колосков, оно должно быть равно 11,6 мм. Если расстояние больше, перед вами дешевая разновидность.

10 копеек 1992 года, штамп 2.21ВАк. Фото: Монеты-ягодки

Другой дорогой номинал — 25 копеек, разновидность 3ГАм. Его цена доходит до 20 000 грн ввиду большой редкости. Нумизматы заверили, что находили монету в обращении всего четыре раза, а последний раз ее продали на онлайн-аукционе Violity в июне 2019 года. Характерными признаками штампа является толстый средний зуб трезубца и отсутствие черенков в гроздьях №4 и 8.

25 копеек 1992 года, штамп 3ГАм. Фото: Монеты-ягодки

От 4 000 до 11 000 грн можно заработать на номинале 50 копеек 1992 года чеканки. Разновидность 3Ваг имеет толстый средний зуб трезубца, гладкий гурт и четыре ягоды в грозди №1. Плюс пятая ягода слилась с венком, а размер рисунка достигает 17,7 мм.

По информации специалистов, этот тираж 50 копеек чуть ли не первым отчеканили на Луганском станкостроительном заводе. Монеты изготовили в матрицах без рифлений, поэтому все экземпляры не имеют насечек на гурте.

50 копеек 1992 года, штамп 3Ваг. Фото: Монеты-ягодки

Что еще нужно знать украинцам

Напомним, владельцы украинских монет могут заработать на номинале 50 копеек. Стоит обратить внимание на редкие штампы, в частности 2.1БАм (толстый герб), 3Ваг (гладкий гурт) и 1.2АЕс (восемь насечек). Эти разновидности способны принести более 10 000 грн.

Также мы писали, за какие монеты номиналом 1 копейка нумизматы почти ничего не заплатят. Дорого стоят только ценные разновидности с уникальными характерными признаками. Тогда как обычные оборотные деньги не интересуют коллекционеров в Украине.