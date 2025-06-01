Продажа старых монет Украины — сколько можно заработать на копейках 1992 года

Украинцы могут заработать на монетах 1992 года — что надо продать
Старые украинские монеты способны принести владельцам немало денег. На копейках 1992 года чеканки можно хорошо заработать, ведь именно тогда появилось много бракованных партий из-за настройки оборудования. Сейчас дефекты ценятся нумизматами, а более 30 лет назад считались неприемлемыми для выпуска в обращение.
Сайт Новини.LIVE рассказывает, какие монеты 1992 года дорого стоят в Украине.
Дорогие монеты 1992 года
Украинцам стоит обратить внимание на номинал 10 копеек и разновидность 2.21ВАк. Коллекционеры готовы отдать за такой экземпляр от 10 000 до 18 000 грн. Он имеет несколько характерных особенностей:
- тонкий средний зуб трезубца;
- пятое и седьмое зерно третьего колоса замкнуты.
Если нет возможности проверить, замкнуты ли зерна, стоит попробовать другой способ определения штампа. Специалисты портала "Монеты-ягодки" рекомендуют измерить расстояние между крайними остями колосков, оно должно быть равно 11,6 мм. Если расстояние больше, перед вами дешевая разновидность.
Другой дорогой номинал — 25 копеек, разновидность 3ГАм. Его цена доходит до 20 000 грн ввиду большой редкости. Нумизматы заверили, что находили монету в обращении всего четыре раза, а последний раз ее продали на онлайн-аукционе Violity в июне 2019 года. Характерными признаками штампа является толстый средний зуб трезубца и отсутствие черенков в гроздьях №4 и 8.
От 4 000 до 11 000 грн можно заработать на номинале 50 копеек 1992 года чеканки. Разновидность 3Ваг имеет толстый средний зуб трезубца, гладкий гурт и четыре ягоды в грозди №1. Плюс пятая ягода слилась с венком, а размер рисунка достигает 17,7 мм.
По информации специалистов, этот тираж 50 копеек чуть ли не первым отчеканили на Луганском станкостроительном заводе. Монеты изготовили в матрицах без рифлений, поэтому все экземпляры не имеют насечек на гурте.
Что еще нужно знать украинцам
Напомним, владельцы украинских монет могут заработать на номинале 50 копеек. Стоит обратить внимание на редкие штампы, в частности 2.1БАм (толстый герб), 3Ваг (гладкий гурт) и 1.2АЕс (восемь насечек). Эти разновидности способны принести более 10 000 грн.
Также мы писали, за какие монеты номиналом 1 копейка нумизматы почти ничего не заплатят. Дорого стоят только ценные разновидности с уникальными характерными признаками. Тогда как обычные оборотные деньги не интересуют коллекционеров в Украине.
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