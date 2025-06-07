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Заработок на монетах — какие копейки 1994 года дорого стоят

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Дата публикации 7 июня 2025 09:05
Старые украинские монеты — сколько можно заработать на копейках 1994 года
Монеты на руке. Фото: НБУ/Flickr

Украинцы могут заработать большие суммы, продавая старые монеты. Дорогие штампы нужно искать в тиражах 1992 или 1994 годов чеканки, когда технология изготовления только набирала обороты.

Сайт Новини.LIVE рассказывает, какие копейки 1994 года дорого стоят в Украине, ссылаясь на данные специализированного портала "Монеты-ягодки".

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Ценные монеты 1994 года

Рекомендуем обратить внимание на номинал 2 копейки, разновидность 2(10 к.)АА. Его характерным признаком является широкий кант, который возник из-за использования штемпеля от 10 копеек 1994 года с меньшим диаметром. Такую чеканку аверса часто называют "перепуткой", а стоимость штампа начинается от 4 500 грн.

Заработок на монетах — какие копейки 1994 года дорого стоят - фото 1
2 копейки 1994 года, штамп 2(10 к.)АА. Фото: Монеты-ягодки

Другая недешевая монета — 10 копеек, разновидность 2БАм. Распознать можно по нижней маленькой ягоде в грозди №2. Также металлические деньги имеют разомкнутое четвертое зерно третьего колоса, а зерно четвертого колоса касается листа. За экземпляр коллекционеры заплатят от 3 000 до 4 000 грн в среднем.

Заработок на монетах — какие копейки 1994 года дорого стоят - фото 2
10 копеек 1994 года, штамп 2БАм. Фото: Монеты-ягодки

50 копеек 1994 года изготовления можно продать за 2 000-4 000 грн. Надо отыскать штамп 1.1АГм, у которого маленькие отверстия в нижней части трезубца, промежутки между листком и отростком в форме трапеций, а также гурт с мелкой насечкой. Важно не перепутать с разновидностью 2АГм, она стоит от 5 до 30 грн.

Заработок на монетах — какие копейки 1994 года дорого стоят - фото 3
50 копеек 1994 года, штамп 1.1АГм. Фото: Монеты-ягодки

Напомним, украинцы могут заработать на монетах 1992 года чеканки. Старые металлические деньги дорого стоят, коллекционеры готовы отдать немалые суммы за копейки с дефектами.

Также мы писали, какие украинские монеты стоят не дороже своего номинала. Обычные копейки из обращения не интересуют нумизматов, поскольку тиражи огромные, поэтому редкими такие деньги не назовешь.

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Елизавета Супивская - редактор
Автор:
Елизавета Супивская
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