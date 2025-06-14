Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Відео
Євробачення1ПогодаВійськоПромоСмакITУкраїна АрхівРецепти АрхівМодаШоу-бізнес --Шоу-бізнес АрхівЗіркиМетеоСвітХронікиТЦК та СПВійськовийВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоІндустріїРезервКіноСьогодніШтабОгоДімАктуальноМобілізаціяЕксклюзивСпортВійськова економікаWowТехнологіїЗСУНерухомістьФінансистТвариниСадАрміяSuperВійнаСуспільствоНовини дняЕкономістКурсЛайфхакиЇжаПодіїТуризмРинок праціЕкономікаУкраїнаКомбатДемобілізаціяФінансиІнвестиціїSmartЕкономіка 2024ПсихологіяЄвробаченнякухняАвтоТЦКВалютаLifeПсихологія 1ЛайфстайлБоксЗдоров'яСвята1Дім 2024Здоров'я +Шоу-бізнесТехноСвятаМедцентрПолітикаЛьвівРецепти

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Life
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Дім
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Економіка Нумізмати оцінять — на які монети Нацбанку варто зробити ставку

Нумізмати оцінять — на які монети Нацбанку варто зробити ставку

Ua en ru
Дата публікації: 14 червня 2025 09:05
Продати монету НБУ — які вироби Національного банку принесуть вигоду на аукціоні
Монети Національного банку. Фото: НБУ/Flickr
Ключові моменти Дорогі монети від НБУ Що ще варто знати українцям

Національний банк України регулярно випускає пам’ятні та обігові монети, присвячені конкретним професіям, датам, історичним подіям, людям, сферам тощо. Ці вироби є інвестиційним активом, адже вони здатні зрости в ціні. Постає питання, скільки можна заробити на монетах НБУ.

Сайт Новини.LIVE розповідає, які монети Нацбанку продають на онлайн-аукціоні.

Реклама
Читайте також:

Дорогі монети від НБУ

Українці публікують оголошення про продаж металевих грошей на різноманітних спеціалізований порталах, зокрема OLX, а також на онлайн-аукціоні Violity. Пам’ятні монети недешеві, оскільки зазвичай виготовлені з дорогоцінного металу — золота чи срібла. Обігові копійки, присвячені професіям, коштують менше, але також цінуються серед нумізматів.

  • Архістратиг Михаїл, 1 гривня, 2024 рік — 3 301 грн
Нумізмати оцінять — на які монети Нацбанку варто зробити ставку - фото 1
Монети "Архістратиг Михаїл" від НБУ. Фото: скриншот
  • Мальва, 2 гривні, 2012 рік — 8 200 грн
Нумізмати оцінять — на які монети Нацбанку варто зробити ставку - фото 2
Монети "Мальва" від НБУ. Фото: скриншот
  • 20 років Національному банку України, 2011 рік — 3 503 грн
Нумізмати оцінять — на які монети Нацбанку варто зробити ставку - фото 3
Монети "20 років Національному банку України" від НБУ. Фото: скриншот
  • Пльонтанізм, 10 гривень, 2024 рік — 6 200 грн
Нумізмати оцінять — на які монети Нацбанку варто зробити ставку - фото 4
Монети "Пльонтанізм" від НБУ. Фото: скриншот
  • Решетилівське килимарство, 10 гривень, 2021 рік — 4 650 грн
Нумізмати оцінять — на які монети Нацбанку варто зробити ставку - фото 5
Монети "Решетилівське килимарство" від НБУ. Фото: скриншот

Придбати монети Національного банку також можна в офіційному інтернет-магазині нумізматичної продукції. Наприклад, виріб "Пльонтанізм (Іван Марчук)" у сувенірному пакуванні продають за 472 грн. Різниця у вартості пояснюється матеріалом виготовлення: на аукціоні представлено срібний екземпляр, у магазині — з нейзильберу.

Що ще варто знати українцям

Нагадаємо, українці можуть вигідно продати далеко не всі монети. Більшість штампів копійок коштують максимум кілька десятків гривень. Варто розібратися в різновидах, перш ніж виставляти металевий виріб на онлайн-аукціон.

Також ми писали, що Національний банк виводить з обігу розмінні монети номіналами 1, 2, 5 та 25 копійок. Якщо знайшли їх у гаманці, здайте в уповноважений підрозділ НБУ чи відділення фінансової установи для обміну.

НБУ аукціон монети ціни колекціонер
Єлизавета Супівська - редактор
Автор:
Єлизавета Супівська
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама
1 /

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації