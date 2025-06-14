Продати монету НБУ — які вироби Національного банку принесуть вигоду на аукціоні

Нумізмати оцінять — на які монети Нацбанку варто зробити ставку
Національний банк України регулярно випускає пам’ятні та обігові монети, присвячені конкретним професіям, датам, історичним подіям, людям, сферам тощо. Ці вироби є інвестиційним активом, адже вони здатні зрости в ціні. Постає питання, скільки можна заробити на монетах НБУ.
Сайт Новини.LIVE розповідає, які монети Нацбанку продають на онлайн-аукціоні.
Дорогі монети від НБУ
Українці публікують оголошення про продаж металевих грошей на різноманітних спеціалізований порталах, зокрема OLX, а також на онлайн-аукціоні Violity. Пам’ятні монети недешеві, оскільки зазвичай виготовлені з дорогоцінного металу — золота чи срібла. Обігові копійки, присвячені професіям, коштують менше, але також цінуються серед нумізматів.
- Архістратиг Михаїл, 1 гривня, 2024 рік — 3 301 грн
- Мальва, 2 гривні, 2012 рік — 8 200 грн
- 20 років Національному банку України, 2011 рік — 3 503 грн
- Пльонтанізм, 10 гривень, 2024 рік — 6 200 грн
- Решетилівське килимарство, 10 гривень, 2021 рік — 4 650 грн
Придбати монети Національного банку також можна в офіційному інтернет-магазині нумізматичної продукції. Наприклад, виріб "Пльонтанізм (Іван Марчук)" у сувенірному пакуванні продають за 472 грн. Різниця у вартості пояснюється матеріалом виготовлення: на аукціоні представлено срібний екземпляр, у магазині — з нейзильберу.
Що ще варто знати українцям
Нагадаємо, українці можуть вигідно продати далеко не всі монети. Більшість штампів копійок коштують максимум кілька десятків гривень. Варто розібратися в різновидах, перш ніж виставляти металевий виріб на онлайн-аукціон.
Також ми писали, що Національний банк виводить з обігу розмінні монети номіналами 1, 2, 5 та 25 копійок. Якщо знайшли їх у гаманці, здайте в уповноважений підрозділ НБУ чи відділення фінансової установи для обміну.
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