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Главная Экономика Нумизматы оценят — на какие монеты Нацбанка стоит сделать ставку

Нумизматы оценят — на какие монеты Нацбанка стоит сделать ставку

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Дата публикации 14 июня 2025 09:05
Продать монету НБУ — какие изделия Национального банка принесут выгоду на аукционе
Монеты Национального банка. Фото: НБУ/Flickr
Ключові моменти Дорогие монеты от НБУ Что еще нужно знать украинцам

Национальный банк Украины регулярно выпускает памятные и оборотные монеты, посвященные конкретным профессиям, датам, историческим событиям, людям, сферам и тому подобное. Эти изделия являются инвестиционным активом, ведь они способны вырасти в цене. Возникает вопрос, сколько можно заработать на монетах НБУ.

Сайт Новини.LIVE рассказывает, какие монеты Нацбанка продают на онлайн-аукционе.

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Дорогие монеты от НБУ

Украинцы публикуют объявления о продаже металлических денег на различных специализированный порталах, в частности OLX, а также на онлайн-аукционе Violity. Памятные монеты недешевые, поскольку обычно изготовлены из драгоценного металла — золота или серебра. Оборотные копейки, посвященные профессиям, стоят меньше, но также ценятся среди нумизматов.

  • Архистратиг Михаил, 1 гривна, 2024 год — 3 301 грн
Нумизматы оценят — на какие монеты Нацбанка стоит сделать ставку - фото 1
Монеты "Архистратиг Михаил" от НБУ. Фото: скриншот
  • Мальва, 2 гривны, 2012 год — 8 200 грн
Нумизматы оценят — на какие монеты Нацбанка стоит сделать ставку - фото 2
Монеты "Мальва" от НБУ. Фото: скриншот
  • 20 лет Национальному банку Украины, 2011 год — 3 503 грн
Нумизматы оценят — на какие монеты Нацбанка стоит сделать ставку - фото 3
Монеты "20 лет Национальному банку Украины" от НБУ. Фото: скриншот
  • Плентанизм, 10 гривен, 2024 год — 6 200 грн
Нумизматы оценят — на какие монеты Нацбанка стоит сделать ставку - фото 4
Монеты "Плентанизм" от НБУ. Фото: скриншот
  • Решетиловское ковроткачество, 10 гривен, 2021 год — 4 650 грн
Нумизматы оценят — на какие монеты Нацбанка стоит сделать ставку - фото 5
Монеты "Решетиловское ковроткачество" от НБУ. Фото: скриншот

Приобрести монеты Национального банка также можно в официальном интернет-магазине нумизматической продукции. Например, изделие "Плентанизм (Иван Марчук)" в сувенирной упаковке продают за 472 грн. Разница в стоимости объясняется материалом изготовления: на аукционе представлен серебряный экземпляр, в магазине — из нейзильбера.

Что еще нужно знать украинцам

Напомним, украинцы могут выгодно продать далеко не все монеты. Большинство штампов копеек стоят максимум несколько десятков гривен. Не мешает разобраться в разновидностях, прежде чем выставлять металлическое изделие на онлайн-аукцион.

Также мы писали, что Национальный банк выводит из обращения разменные монеты номиналами 1, 2, 5 и 25 копеек. Если нашли их в кошельке, сдайте в уполномоченное подразделение НБУ или отделение финансового учреждения для обмена.

НБУ аукцион монеты цены коллекционер
Елизавета Супивская - редактор
Автор:
Елизавета Супивская
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