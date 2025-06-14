Продать монету НБУ — какие изделия Национального банка принесут выгоду на аукционе

Монеты Национального банка. Фото: НБУ/Flickr

Национальный банк Украины регулярно выпускает памятные и оборотные монеты, посвященные конкретным профессиям, датам, историческим событиям, людям, сферам и тому подобное. Эти изделия являются инвестиционным активом, ведь они способны вырасти в цене. Возникает вопрос, сколько можно заработать на монетах НБУ.

Сайт Новини.LIVE рассказывает, какие монеты Нацбанка продают на онлайн-аукционе.

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Украинцы публикуют объявления о продаже металлических денег на различных специализированный порталах, в частности OLX, а также на онлайн-аукционе Violity. Памятные монеты недешевые, поскольку обычно изготовлены из драгоценного металла — золота или серебра. Оборотные копейки, посвященные профессиям, стоят меньше, но также ценятся среди нумизматов.

Архистратиг Михаил, 1 гривна, 2024 год — 3 301 грн

Монеты "Архистратиг Михаил" от НБУ. Фото: скриншот

Мальва, 2 гривны, 2012 год — 8 200 грн

Монеты "Мальва" от НБУ. Фото: скриншот

20 лет Национальному банку Украины, 2011 год — 3 503 грн

Монеты "20 лет Национальному банку Украины" от НБУ. Фото: скриншот

Плентанизм, 10 гривен, 2024 год — 6 200 грн

Монеты "Плентанизм" от НБУ. Фото: скриншот

Решетиловское ковроткачество, 10 гривен, 2021 год — 4 650 грн

Монеты "Решетиловское ковроткачество" от НБУ. Фото: скриншот

Приобрести монеты Национального банка также можно в официальном интернет-магазине нумизматической продукции. Например, изделие "Плентанизм (Иван Марчук)" в сувенирной упаковке продают за 472 грн. Разница в стоимости объясняется материалом изготовления: на аукционе представлен серебряный экземпляр, в магазине — из нейзильбера.

Что еще нужно знать украинцам

Напомним, украинцы могут выгодно продать далеко не все монеты. Большинство штампов копеек стоят максимум несколько десятков гривен. Не мешает разобраться в разновидностях, прежде чем выставлять металлическое изделие на онлайн-аукцион.

Также мы писали, что Национальный банк выводит из обращения разменные монеты номиналами 1, 2, 5 и 25 копеек. Если нашли их в кошельке, сдайте в уполномоченное подразделение НБУ или отделение финансового учреждения для обмена.