Українські монети за 5000 грн — які номінали можна дорого продати колекціонерам

Українські монети. Фото: скриншот/YouTube

Збираючи копійки, можна ненароком стати власником дорогих екземплярів. Заробіток на монетах — не міф, а реальність. Потрібно лише розбиратися у штампах і вміти розрізняти цінні вироби від звичайних. У цьому допомагають зовнішні ознаки та характерні особливості копійок різних номіналів.

Сайт Новини.LIVE розповідає, за які монети українці можуть отримати до 5 000 грн.

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Дорогі українські монети

Варто звернути увагу на номінал 2 копійки 2003 року карбування. Тираж випустили спеціально для річного набору Національного банку, але всі екземпляри, за даними порталу "Монети-ягідки", могли потрапити в обіг. 2 копійки неодноразово виставляли на продаж на онлайн-аукціоні Violity.

"Монета виготовлена з нержавіючої сталі, притягується магнітом. Відомий лише один різновид — 1ДА. На аукціоні середня ціна становить 1 800-5 000 грн. Якщо монета у відмінному стані і без слідів обігу, її вартість може бути вищою", — зазначили фахівці порталу.

Інший дорогий номінал — 5 копійок 1992 року виготовлення. Потрібно шукати штамп 2БАм, який карбували на Луганському верстатобудівному заводі. Середня вартість перебуває в діапазоні 2 500-7 000 грн. Монети характеризуються такими ознаками дизайну:

середній зуб тризуба гострий, вузький;

одиниця дати без хвостика;

гроно №2 у формі тупокутного трикутника;

гурт з дрібною насічкою.

Номінал 5 копійок 1992 року, штамп 2БАм. Фото: Монети-ягідки

Ще один цінний номінал — 1 гривня 2001 року. Більшість екземплярів не цікавлить нумізматів, окрім різновиду 1АДг. Він має гладкий гурт без написів, чим відрізняється від інших штампів. Нерідко копійку фальсифікують фальшивомонетники, спилюючи текст на гурті у дешевшої гривні 2001 року.

Щоб перевірити справжність металевих грошей, потрібно звірити параметри: оригінальна монета має вагу 6,8 г та діаметр 26 мм. За неї колекціонери готові заплатити до 5 000 грн, а за відмінний стан ціну можуть збільшити.

Номінал 1 гривня 2001 року, штамп 1АДг. Фото: Монети-ягідки

Нагадаємо, українці можуть дорого продати монети 1996 року карбування. Наприклад, номінал 1 копійка коштує від 1 300 до 3 000 грн, за номінали 2 і 5 копійок дадуть від 800 до 1 700 грн. За 1 гривню 1996 року колекціонери заплатять від 6 000 до 8 000 грн.

Також ми писали, скільки коштують пам’ятні монети Національного банку. Їх продають на онлайн-аукціонах і спеціалізованих порталах за тисячі гривень. Зокрема монета "Мальва" (2 гривні, 2012 рік) здатна принести власнику 8 200 грн у середньому.