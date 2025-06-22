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Главная Экономика Доступный заработок на копейках — какие монеты стоят до 5000 грн

Доступный заработок на копейках — какие монеты стоят до 5000 грн

Ua en ru
Дата публикации 22 июня 2025 09:05
Украинские монеты за 5000 грн — какие номиналы можно дорого продать коллекционерам
Украинские монеты. Фото: скриншот/YouTube
Ключові моменти Дорогие украинские монеты

Собирая копейки, можно ненароком стать владельцем дорогих экземпляров. Заработок на монетах — не миф, а реальность. Нужно лишь разбираться в штампах и уметь различать ценные изделия от обычных. В этом помогают внешние признаки и характерные особенности копеек разных номиналов.

Сайт Новини.LIVE рассказывает, за какие монеты украинцы могут получить до 5 000 грн.

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Дорогие украинские монеты

Стоит обратить внимание на номинал 2 копейки 2003 года чеканки. Тираж выпустили специально для годового набора Национального банка, но все экземпляры, по данным портала "Монеты-ягодки", могли попасть в оборот. 2 копейки неоднократно выставляли на продажу на онлайн-аукционе Violity.

"Монета изготовлена из нержавеющей стали, притягивается магнитом. Известна только одна разновидность — 1ДА. На аукционе средняя цена составляет 1 800-5 000 грн. Если монета в отличном состоянии и без следов обращения, ее стоимость может быть выше", — отметили специалисты портала.

Другой дорогой номинал — 5 копеек 1992 года изготовления. Нужно искать штамп 2БАм, который чеканили на Луганском станкостроительном заводе. Средняя стоимость находится в диапазоне 2 500-7 000 грн. Монеты характеризуются такими признаками дизайна:

  • средний зуб трезуба острый, узкий;
  • единица даты без хвостика;
  • гроздь №2 в форме тупоугольного треугольника;
  • гурт с мелкой насечкой.
Продать монету за 5000 грн — какие копейки дорого стоят - фото 1
Номинал 5 копеек 1992 года, штамп 2БАм. Фото: Монеты-ягодки

Еще один ценный номинал — 1 гривна 2001 года. Большинство экземпляров не интересуют нумизматов, кроме разновидности 1АДг. Она имеет гладкий гурт без надписей, чем отличается от других штампов. Нередко копейку фальсифицируют фальшивомонетчики, спиливая текст на гурте у более дешевой гривны 2001 года.

Чтобы проверить подлинность металлических денег, нужно сверить параметры: оригинальная монета имеет вес 6,8 г и диаметр 26 мм. За нее коллекционеры готовы заплатить до 5 000 грн, а за отличное состояние цену могут увеличить.

Продать монету за 5000 грн — какие копейки дорого стоят - фото 2
Номинал 1 гривна 2001 года, штамп 1АДг. Фото: Монеты-ягодки

Напомним, украинцы могут дорого продать монеты 1996 года чеканки. Например, номинал 1 копейка стоит от 1 300 до 3 000 грн, за номиналы 2 и 5 копеек дадут от 800 до 1 700 грн. За 1 гривну 1996 года коллекционеры заплатят от 6 000 до 8 000 грн.

Также мы писали, сколько стоят памятные монеты Национального банка. Их продают на онлайн-аукционах и специализированных порталах за тысячи гривен. В частности монета "Мальва" (2 гривны, 2012 год) способна принести владельцу 8 200 грн в среднем.

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Елизавета Супивская - редактор
Автор:
Елизавета Супивская
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