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Головна Економіка Максимальний куш — на яких українських монетах можна розбагатіти

Максимальний куш — на яких українських монетах можна розбагатіти

Ua ru
Дата публікації: 3 липня 2025 10:05
Дорогі українські монети — на яких копійках можна заробити понад 10 000 грн
Монета 1992 року. Фото: Pixabay

Українці можуть продати деякі монети за великі гроші. В кожного номіналу є дорогі різновиди, за якими полюють нумізмати. Вони готові віддати не одну тисячу гривень, аби долучити цінний виріб у власну колекцію. Не завадить дізнатися, як відрізнити дорогі металеві гроші від звичайних.

Сайт Новини.LIVE розповідає, за які українські монети дадуть максимальні суми.

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1 копійка 1992 року

Номінал уже вивели з обігу, але не виключено, що якийсь екземпляр завалявся у гаманці або кишені. Цінний штамп — 1.11АЕ. Його характерними особливостями є округла верхівка правого верхнього листа, великі ягоди і гладкий гурт. Ціна коливається у межах 4 000-14 000 грн.

"На аукціонах різновид 1.11АЕ продають нечасто, через це ціна може доходити до 10 000-12 000 грн. Нещодавно на Віоліті за копійку 1992 року заплатили 12,5 тис. грн", — зауважили фахівці спеціалізованого порталу "Монети-ягідки".

Максимальний куш — на яких українських монетах можна розбагатіти - фото 1
1 копійка 1992 року. Фото: Монети-ягідки

10 копійок 1992 року

Інший цінний номінал характеризується рідкісною ознакою — вдавленим тризубом та опуклим щитом, хоча має бути навпаки. Такі копійки називають "Англічанка", оскільки їх карбували англійськими штемпелями. Дефект виник через помилкові ескізи, надіслані у Велику Британію для виготовлення пуансонів.

"Оскільки на Луганському верстатобудівному заводі терміново потрібно було налаштовувати верстати для карбування монет, а іншого інструменту не було, вирішили пробний тираж зробити пуансонами з браком", — констатували фахівці порталу.

Вартість монети становить 14 000-17 000 грн. В обіг вони не потрапили, але невелику кількість екземплярів роздали працівникам заводу. А ті могли продати невдалі вироби колекціонерам.

Максимальний куш — на яких українських монетах можна розбагатіти - фото 2
10 копійок 1992 року. Фото: Монети-ягідки

50 копійок 1992 року

Рекомендуємо звернути увагу на штамп 2.1БАм, його ціна коливається від 9 000 до 11 000 грн. Знайти дорогий екземпляр можна за такими характерними особливостями аверсу і реверсу:

  • малий товстий герб;
  • третє зерно першого колоса замкнене;
  • верх правого нижнього листа з зазублиною;
  • 4 ягоди у гроні №3.

Цю монету легко сплутати з кількома дешевими різновидами. Наприклад, штамп 2.2БАм має розімкнене третє зерно першого колоса на аверсі плюс верх правого нижнього листа без зазублини. Така копійка коштує максимум 10-50 грн.

Максимальний куш — на яких українських монетах можна розбагатіти - фото 3
50 копійок 1992 року. Фото: Монети-ягідки

Нагадаємо, найдорожчою монетою в Україні вважається виріб Національного банку, присвячений футбольному Чемпіонату Європи 2012. Монету викарбували з 500 грамів золота, а коштувала вона на момент випуску майже 350 000 грн.

Також ми писали, як змінилися купюри євро за понад 20 років існування. Зміна дизайну сталася лише раз і зачепила елементи захисту. Зображення на банкнотах залишилися аналогічними. Проте до 2029 року планують випустити повністю оновлену серію.

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Єлизавета Супівська - редактор
Автор:
Єлизавета Супівська
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