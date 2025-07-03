Дорогие украинские монеты — на каких копейках можно заработать более 10 000 грн

Монета 1992 года. Фото: Pixabay

Украинцы могут продать некоторые монеты за большие деньги. У каждого номинала есть дорогие разновидности, за которыми охотятся нумизматы. Они готовы отдать не одну тысячу гривен, чтобы приобщить ценное изделие в собственную коллекцию. Не помешает узнать, как отличить дорогие металлические деньги от обычных.

Сайт Новини.LIVE рассказывает, за какие украинские монеты дадут максимальные суммы.

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1 копейка 1992 года

Номинал уже вывели из обращения, но не исключено, что какой-то экземпляр завалялся в кошельке или кармане. Ценный штамп — 1.11АЕ. Его характерными особенностями являются округлая верхушка правого верхнего листа, крупные ягоды и гладкий гурт. Цена колеблется в пределах 4 000-14 000 грн.

"На аукционах разновидность 1.11АЕ продают нечасто, поэтому цена может доходить до 10 000-12 000 грн. Недавно на Виолити за копейку 1992 года заплатили 12,5 тыс. грн", — отметили специалисты портала "Монеты-ягодки".

1 копейка 1992 года. Фото: Монеты-ягодки

10 копеек 1992 года

Другой ценный номинал характеризуется редким признаком — вдавленным трезубцем и выпуклым щитом, хотя должно быть наоборот. Такие копейки называют "Англичанка", поскольку их чеканили английскими штемпелями. Дефект возник из-за ошибочных эскизов, отправленных в Великобританию для изготовления пуансонов.

"Поскольку на Луганском станкостроительном заводе срочно нужно было настраивать станки для чеканки монет, а другого инструмента не было, решили пробный тираж сделать пуансонами с браком", — констатировали специалисты портала.

Стоимость монеты составляет 14 000-17 000 грн. В оборот они не попали, но небольшое количество экземпляров раздали работникам завода. А те могли продать неудачные изделия коллекционерам.

10 копеек 1992 года. Фото: Монеты-ягодки

50 копеек 1992 года

Рекомендуем обратить внимание на штамп 2.1БАм, его цена колеблется от 9 000 до 11 000 грн. Найти дорогой экземпляр можно по таким характерным особенностям аверса и реверса:

малый толстый герб;

третье зерно первого колоса замкнутое;

верх правого нижнего листа с зазубриной;

4 ягоды в грозди №3.

Эту монету легко спутать с несколькими дешевыми разновидностями. Например, штамп 2.2БАм имеет разомкнутое третье зерно первого колоса на аверсе плюс верх правого нижнего листа без зазубрины. Такая копейка стоит максимум 10-50 грн.

50 копеек 1992 года. Фото: Монеты-ягодки

Напомним, самой дорогой монетой в Украине считается изделие Национального банка, посвященное футбольному Чемпионату Европы 2012. Монету отчеканили из 500 граммов золота, а стоила она на момент выпуска почти 350 000 грн.

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