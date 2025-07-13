Продаж українських монет — на яких копійках можна заробити до 10 000 грн

Українські монети. Фото: НБУ/Flickr

Українці можуть продати деякі обігові монети за великі гроші. Потрібно лише розбиратися у штампах і вміти відрізнити звичайну копійку від цінної. За особливо рідкісні вироби колекціонери дадуть понад 10 000 грн.

Сайт Новини.LIVE розповідає, які монети варто продати нумізматам, аби непогано заробити.

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25 копійок 1992 року

Найдорожче коштують копійки, випущені понад 30 років тому, коли в Україні лише починалося масштабне виробництво металевих грошей. Варто звернути увагу на номінал 25 копійок, різновид 5.1ДАг. Згідно з інформацією на спеціалізованому порталі "Монети-ягідки", екземпляр здатен принести власнику від 5 000 до 7 000 грн.

Штамп характеризується такими ознаками:

середній зуб тризуба округлий, товстий;

знизу хвостик букви Ї торкається букви Н;

гроно №2 у формі тупокутного трикутника;

гурт гладкий, без насічок.

Відомо, що для карбування першого тиражу використовували гладкі матриці, тому різновид 5.1ДАг не має насічок на гурті. В 1992 році це вважалося дефектом, тому монети роздали працівникам Луганського верстатобудівного заводу, а решту знищили.

25 копійок 1992 року, штамп 5.1ДАг. Фото: Монети-ягідки

5 копійок 1992 року

Найчастіше в обігу зустрічається різновид 1.1ААм, який легко визначити за дрібною насічкою гурту. Нумізмати не куплять виріб дорожче номінальної вартості, тому немає сенсу їх збирати. Натомість штамп 1.1ААк може принести власнику від 4 000 до 10 000 грн. Його характерні ознаки:

середній зуб тризуба з потовщення в верхній частині;

одиниця дати з хвостиком;

гроно №2 у формі прямокутного трикутника;

гурт з крупною насічкою.

На монетному дворі допустили помилку, через яку невелика кількість екземплярів у тиражі отримала крупну насічку. Завдяки маленькій неточності у процесі виробництва нове покоління українців може заробити на продажу звичайної копійки.

5 копійок 1992 року, штамп 1.1ААк. Фото: Монети-ягідки

Нагадаємо, НБУ випустив нову пам'ятну монету, присвячену співробітникам Національної поліції. Її номінал — 10 грн, матеріал — сплав на основі цинку з нікелевим покривом. На монеті зобразили стилізовану композицію з представниками різних підрозділів поліції.

Також ми писали, що українці дорого продають монети на спеціалізованому порталі OLX. За старі копійки часів Радянського Союзу колекціонери можуть заплатити кілька тисяч гривень. Значний попит ще мають пам’ятні вироби Національного банку.