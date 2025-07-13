Продажа украинских монет — на каких копейках можно заработать до 10 000 грн

Украинские монеты. Фото: НБУ/Flickr

Украинцы могут продать некоторые оборотные монеты за большие деньги. Нужно лишь разбираться в штампах и уметь отличить обычную копейку от ценной. За особо редкие изделия коллекционеры дадут более 10 000 грн.

Сайт Новини.LIVE рассказывает, какие монеты стоит продать нумизматам, чтобы неплохо заработать.

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25 копеек 1992 года

Дороже всего стоят копейки, выпущенные более 30 лет назад, когда в Украине только начиналось масштабное производство металлических денег. Стоит обратить внимание на номинал 25 копеек, разновидность 5.1ДАг. Согласно информации на специализированном портале "Монеты-ягодки", экземпляр способен принести владельцу от 5 000 до 7 000 грн.

Штамп характеризуется такими признаками:

средний зуб трезубца округлый, толстый;

снизу хвостик буквы Ї касается буквы Н;

гроздь №2 в форме тупоугольного треугольника;

гурт гладкий, без насечек.

Известно, что для чеканки первого тиража использовали гладкие матрицы, поэтому разновидность 5.1ДАг не имеет насечек на гурте. В 1992 году это считалось дефектом, поэтому монеты раздали сотрудникам Луганского станкостроительного завода, а остатки уничтожили.

25 копеек 1992 года, штамп 5.1ДАг. Фото: Монеты-ягодки

5 копеек 1992 года

Чаще всего в обращении встречается разновидность 1.1ААм, которую легко определить по мелкой насечке гурта. Нумизматы не купят изделие дороже номинальной стоимости, поэтому нет смысла их собирать. Зато штамп 1.1ААк может принести владельцу от 4 000 до 10 000 грн. Его характерные признаки:

средний зуб трезубца с утолщением в верхней части;

единица даты с хвостиком;

гроздь №2 в форме прямоугольного треугольника;

гурт с крупной насечкой.

На монетном дворе допустили ошибку, из-за которой небольшое количество экземпляров в тираже получило крупную насечку. Благодаря маленькой неточности в процессе производства новое поколение украинцев может заработать на продаже обычной копейки.

5 копеек 1992 года, штамп 1.1ААк. Фото: Монеты-ягодки

Напомним, НБУ выпустил новую памятную монету, посвященную сотрудникам Национальной полиции. Ее номинал — 10 грн, материал — сплав на основе цинка с никелевым покрытием. На монете изобразили стилизованную композицию с представителями различных подразделений полиции.

Также мы писали, что украинцы дорого продают монеты на специализированном портале OLX. За старые копейки времен Советского Союза коллекционеры могут заплатить несколько тысяч гривен. Значительным спросом еще пользуются памятные изделия Национального банка.