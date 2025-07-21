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Головна Економіка Монети номіналом 1 гривня — які штампи дуже дорого коштують

Монети номіналом 1 гривня — які штампи дуже дорого коштують

Ua ru
Дата публікації: 21 липня 2025 08:20
Рідкісні українські монети — скільки можна заробити на номіналі 1 гривня
Монета номіналом 1 гривня. Фото: кадр із відео

Деякі українці колекціонують монети, бо мають таке хобі. А хтось збирає рідкісні екземпляри, аби в майбутньому дорого їх продати. Не всі копійки цінуються нумізматами, тому необхідно розбиратися у штампах і правильно визначати різновиди.

Сайт Новини.LIVE розповідає, скільки вдасться отримати за рідкісні монети номіналом 1 гривня.

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1 гривня 1992 року

Найдорожче коштують старі металеві гроші. Особливістю монет цього року випуску є відсутність гуртового напису, оскільки тираж карбували при налаштуванні обладнання. Згідно з даними спеціалізованого порталу "Монети-ягідки", існують такі рідкісні й дорогі штампи номіналу 1 гривня 1992 року:

  • 1.1ААг, гладкий гурт — від 12 000 до 37 000 грн;
  • 1.1АА1, на гурті 1992 — договірна ціна;
  • 1.1АА1, на гурті 1994 — близько 29 000 грн;
  • 1.1АА1.1, на гурті 1995 — від 11 000 до 20 000 грн;
  • 1.1АА2, на гурті 1995 — орієнтовно 40 000 грн;
  • 2ААд, (перечекан з 5 копійок часів СРСР) — 80 000 грн.
Монети номіналом 1 гривня — які штампи дуже дорого коштують - фото 1
1 гривня 1992 року. Фото: Монети-ягідки

"На монетах номіналом 1 гривня 1992 року не було написів на гурті. Це через те, що спочатку не існувало інструментів для нанесення гуртового напису. Пізніше спеціалісти монетного двору експериментували з нанесенням тексту", — йдеться на порталі.

1 гривня 1995 року

Це обігова монета України, але тираж був невеликий, тому відносна рідкість підвищила цінність в очах нумізматів. Наші громадяни можуть знайти в гаманці різновиди 1АБ1.1 або 1АБ1.2, оскільки вони найчастіше зустрічаються в ужитку. Відрізнити штампи можна за розміром букв на гурті: в 1АБ1.1 шрифт товстий, у 1АБ1.2 — тонкий.

Вартість інших різновидів сягає:

  • 1БАг, гладкий гурт — від 7 000 до 9 000 грн;
  • 2ААг, гладкий гурт — від 2 800 до 5 600 грн;
  • 2АА1.1, вузький кант — від 1 400 до 2 800 грн;
  • 2АА2, три крапки на гурті — від 11 000 до 16 000 грн.
Монети номіналом 1 гривня — які штампи дуже дорого коштують - фото 2
1 гривня 1995 року. Фото: Монети-ягідки

"Дорого продати можна рідкісні гривні, у яких на аверсі вказана дата 1995, а на гурті — 1992, 1994 або 1996. Це були пробні екземпляри, їх тираж невідомий", — зауважили фахівці порталу "Монети-ягідки".

Якщо виникають складнощі з визначенням різновиду, рекомендується звернутися по допомогу до нумізматів. Це дасть змогу встановити максимально вигідну ціну за копійку і не продешевити через незнання.

Що ще варто знати українцям

Нагадаємо, українці можуть продати монету номіналом 25 копійок 1992 року карбування за 5 000-7 000 грн. Стільки коштує різновид 5.1ДАг, який характеризується округлим середнім зубом тризуба, гладким гуртом і гроном №2 у формі тупокутного трикутника.

Також ми писали, що НБУ в липні 2025 року випустив нову пам'ятну монету, при святивши її працівникам Національної поліції України. Номінал — 10 гривень, матеріал — сплав на основі цинку з нікелевим покривом. В обігу з’явиться 10 мільйонів екземплярів.

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Єлизавета Супівська - редактор
Автор:
Єлизавета Супівська
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