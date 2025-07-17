Монети 2 та 10 копійок — що продати українцям і заробити до 5 000 грн

Українські монети. Фото: НБУ/Flickr

Деякі металеві гроші здатні принести власникам додатковий дохід. Заробіток на монетах став для українців джерелом прибутку, хоча не всі вироби коштують дорого. Ми дізналися, за які копійки колекціонери готові заплатити до 5 000 грн.

Сайт Новини.LIVE розповідає, які монети вдасться продати за кілька тисяч гривень.

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2 копійки 1994 року

Існує багато штампів, але вони коштують максимум 20 грн. Зате різновид 2(10 к.)АА вважається рідкісним, оскільки у нього широкий кант. За інформацією на спеціалізованому порталі "Монети-ягідки", при карбуванні аверсу використовували штемпель від 10 копійок 1994 року.

Оскільки діаметр штемпелів для 10 копійок менший, вийшов широкий кант. Нумізмати часто називають штамп 2(10 к.)АА "перепутка". За таку копійку заплатять у середньому 4 500-6 000 грн.

2 копійки 1994 року, штамп 2(10 к.)АА. Фото: Монети-ягідки

"2 копійки 1994 року — монета України, яка була в обігу до 2019 року. Її виготовляли з алюмінію. В обігу були різновиди 1АА та 1ВА — це недорогі монети. Рідкісним вважається лише різновид 2(10 к.)АА з широким кантом", — йдеться на порталі.

Штамп 1АА характеризується широким шрифтом і гроном №1 з хвостиком, він коштує до 20 грн. Близько 50 грн можна заробити на різновиді 1ВА, у якого також широкий шрифт, але немає хвостика у гроні №1.

10 копійок 1992 року

Інший дорогий екземпляр — різновид 1.34АБм. Його нечасто зустрічали в обігу, ще рідше — виставляли як лот на онлайн-аукціоні. Середня вартість одного виробу — від 5 000 до 7 000 грн, кінцевий прибуток залежить від стану копійки і зовнішнього вигляду.

Монетку розпізнають за такими особливостями дизайну:

середній зуб тризуба з потовщенням у верхній частині;

одиниця дати з хвостиком;

верхівка правого верхнього листа ступінчаста.

Номінал 10 копійок 1992 року. Фото: Монети-ягідки

"Монета має особливий штамп реверсу АБ, який не зустрічається з іншими різновидами 10 копійок 1992 р. На реверсі гроно №2 має форму прямокутного трикутника, а вінок віддалений від канта. Існує схожий штамп АА, проте у нього вінок наближений", — констатували на сайті "Монети-ягідки".

Якщо ознаки аверсу та реверсу співпадають, швидше за все, ви тримаєте в руках штамп 1.34АБм. Але його інколи плутають з різновидом 1.32ААм, у якого вінок наближений до канта. Такі копійки знаходять в обігу у великій кількості, тому вони майже нічого не коштують.

Що ще варто знати українцям

Нагадаємо, українці публікують чимало оголошень на порталі OLX для продажу старовинних і пам’ятних монет. За деякі вироби Національного банку просять до 5 000 грн, а копійки часів Радянського Союзу колекціонери купують ще дорожче.

Також ми писали, які монети українці продавали на онлайн-аукціоні. За 50 копійок 2001 року карбування нумізмати давали до 2 118 грн, зробивши 25 ставок. А номінал 1 гривня 2002 року власник намагався продати за 5 399 грн.