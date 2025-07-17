Монеты 2 и 10 копеек — что продать украинцам и заработать до 5 000 грн

Украинские монеты. Фото: НБУ/Flickr

Некоторые металлические деньги способны принести владельцам дополнительный доход. Заработок на монетах стал для украинцев источником прибыли, хотя не все изделия стоят дорого. Мы узнали, за какие копейки коллекционеры готовы заплатить до 5 000 грн.

Сайт Новини.LIVE рассказывает, какие монеты удастся продать за несколько тысяч гривен.

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2 копейки 1994 года

Существует много штампов, но они стоят максимум 20 грн. Зато разновидность 2(10 к.)АА считается редкой, поскольку у нее широкий кант. По информации на специализированном портале "Монеты-ягодки", при чеканке аверса использовали штемпель от 10 копеек 1994 года.

Поскольку диаметр штемпелей для 10 копеек меньше, получился широкий кант. Нумизматы часто называют штамп 2(10 к.)АА "перепутка". За такую копейку заплатят в среднем 4 500-6 000 грн.

2 копейки 1994 года, штамп 2(10 к.)АА. Фото: Монеты-ягодки

"2 копейки 1994 года — монета Украины, которая была в обращении до 2019 года. Ее изготавливали из алюминия. В обращении были разновидности 1АА и 1ВА — это недорогие монеты. Редким считается только разновидность 2 (10 к.) АА с широким кантом", — говорится на портале.

Штамп 1АА характеризуется широким шрифтом и гроздью №1 с хвостиком, он стоит до 20 грн. Около 50 грн можно заработать на разновидности 1ВА, у которой тоже широкий шрифт, но нет хвостика в грозди №1.

10 копеек 1992 года

Другой дорогой экземпляр — разновидность 1.34АБм. Ее нечасто встречали в обращении, еще реже — выставляли как лот на онлайн-аукционе. Средняя стоимость одного изделия — от 5 000 до 7 000 грн, конечная прибыль зависит от состояния копейки и внешнего вида.

Монетку распознают по таким особенностям дизайна:

средний зуб трезубца с утолщением в верхней части;

единица даты с хвостиком;

верхушка правого верхнего листа ступенчатая.

Номинал 10 копеек 1992 года. Фото: Монеты-ягодки

"Монета имеет особый штамп реверса АБ, который не встречается с другими разновидностями 10 копеек 1992 г. На реверсе гроздь №2 имеет форму прямоугольного треугольника, а венок удален от канта. Существует похожий штамп АА, однако у него венок приближен", — констатировали на сайте "Монеты-ягодки".

Если признаки аверса и реверса совпадают, скорее всего, вы держите в руках штамп 1.34АБм. Но его иногда путают с разновидностью 1.32ААм, у которой венок приближен к канту. Такие копейки находят в обращении в большом количестве, поэтому они почти ничего не стоят.

Что еще стоит нужно украинцам

Напомним, украинцы публикуют немало объявлений на портале OLX для продажи старинных и памятных монет. За некоторые изделия Национального банка просят до 5 000 грн, а копейки времен Советского Союза коллекционеры покупают еще дороже.

Также мы писали, какие монеты украинцы продавали на онлайн-аукционе. За 50 копеек 2001 года чеканки нумизматы давали до 2 118 грн, сделав 25 ставок. А номинал 1 гривна 2002 года владелец пытался продать за 5 399 грн.