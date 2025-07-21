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Главная Экономика Монеты номиналом 1 гривна — какие штампы очень дорого стоят

Монеты номиналом 1 гривна — какие штампы очень дорого стоят

Ua ru
Дата публикации 21 июля 2025 08:20
Редкие украинские монеты — сколько можно заработать на номинале 1 гривна
Монета номиналом 1 гривна. Фото: кадр из видео

Некоторые украинцы коллекционируют монеты, потому что имеют такое хобби. А кто-то собирает редкие экземпляры, дабы в будущем дорого их продать. Не все копейки ценятся нумизматами, поэтому необходимо разбираться в штампах и правильно определять разновидности.

Сайт Новини.LIVE рассказывает, сколько удастся получить за редкие монеты номиналом 1 гривна.

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1 гривна 1992 года

Дороже всего стоят старые металлические деньги. Особенностью монет этого года выпуска является отсутствие гуртовой надписи, поскольку тираж чеканили при настройке оборудования. Согласно данным специализированного портала "Монеты-ягодки", существуют такие редкие и дорогие штампы номинала 1 гривна 1992 года:

  • 1.1ААг, гладкий гурт — от 12 000 до 37 000 грн;
  • 1.1АА1, на гурте 1992 — договорная цена;
  • 1.1АА1, на гурте 1994 года — около 29 000 грн;
  • 1.1АА1.1, на гурте 1995 — от 11 000 до 20 000 грн;
  • 1.1АА2, на гурте 1995 — ориентировочно 40 000 грн;
  • 2ААд, (перечекан с 5 копеек времен СССР) — 80 000 грн.
Монеты номиналом 1 гривна — какие штампы очень дорого стоят - фото 1
1 гривна 1992 года. Фото: Монеты-ягодки

"На монетах номиналом 1 гривна 1992 года не было надписей на гурте. Это из-за того, что сначала не существовало инструментов для нанесения гуртовой надписи. Позже специалисты монетного двора экспериментировали с нанесением текста", — говорится на портале.

1 гривна 1995 года

Это оборотная монета Украины, но тираж был небольшой, поэтому относительная редкость повысила ценность в глазах нумизматов. Наши граждане могут найти в кошельке разновидности 1АБ1.1 или 1АБ1.2, поскольку они чаще всего встречаются в обиходе. Отличить штампы можно по размеру букв на гурте: в 1АБ1.1 шрифт толстый, у 1АБ1.2 — тонкий.

Стоимость других разновидностей достигает:

  • 1БАг, гладкий гурт — от 7 000 до 9 000 грн;
  • 2ААг, гладкая оправа — от 2 800 до 5 600 грн;
  • 2АА1.1, узкий кант — от 1 400 до 2 800 грн;
  • 2АА2, три точки на гурте — от 11 000 до 16 000 грн.
Монеты номиналом 1 гривна — какие штампы очень дорого стоят - фото 2
1 гривна 1995 года. Фото: Монеты-ягодки

"Дорого продать можно редкие гривны, у которых на аверсе указана дата 1995, а на гурте — 1992, 1994 или 1996. Это были пробные экземпляры, их тираж неизвестен", — отметили специалисты портала "Монеты-ягодки".

Если возникают сложности с определением разновидности, рекомендуется обратиться за помощью к нумизматам. Это позволит установить максимально выгодную цену за копейку и не продешевить по незнанию.

Что еще нужно знать украинцам

Напомним, украинцы могут продать монету номиналом 25 копеек 1992 года чеканки за 5 000-7 000 грн. Столько стоит разновидность 5.1ДАг, которая характеризуется округлым средним зубом трезубца, гладким гуртом и гроздью №2 в форме тупоугольного треугольника.

Также мы писали, что НБУ в июле 2025 года выпустил новую памятную монету, посвятив ее сотрудникам Национальной полиции Украины. Номинал — 10 гривен, материал — сплав на основе цинка с никелевым покрытием. В обращении появится 10 миллионов экземпляров.

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Елизавета Супивская - редактор
Автор:
Елизавета Супивская
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