Монета 25 копеек стоит тысячи гривен — какие штампы можно выгодно продать

Украинские монеты. Фото: УНИАН

Некоторые старые украинские монеты очень дорого стоят. Граждане могут получить дополнительный источник заработка, если найдут ценные штампы. Стоит обратить внимание на номинал 25 копеек, который способен похвастаться большим количеством редких разновидностей.

Сайт Новини.LIVE рассказывает, какие суммы можно заработать, продавая 25-копеечные монеты Украины.

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25 копеек 1992 года, 5.1ДАг

Около 5 000-7 000 грн украинцы могут получить за монету 1992 года чеканки. Речь идет именно о штампе 5.1ДАг, который легко отличить от других по характерным признакам дизайна:

средний зуб трезубца округлый, толстый;

снизу хвостик буквы Ї касается буквы Н;

гроздь №2 в форме тупоугольного треугольника;

гурт гладкий, без насечек.

25 копеек 1992 года, штамп 5.1ДАг. Фото: Монеты-ягодки

"Для чеканки использовались гладкие матрицы, поэтому у разновидности 5.1ДАг нет насечки на гурте. Первые монеты раздали на память сотрудникам завода. Остальной тираж уничтожили, потому что копейки с гладким гуртом были "незавершенные", — говорится на специализированном портале "Монеты-ягодки".

Отметим, цена от 5 000 до 7 000 грн за один экземпляр — ориентировочная. Нумизматы нередко платят больше начальной суммы, если копейка в хорошем состоянии и не подлежала реставрации.

Сколько стоит "Английский чекан"

Так коллекционеры называют разновидность монеты 25 копеек 1992 года — 4БАм. Название пошло от английских штемпелей, которые использовали для чеканки на Луганском станкостроительном заводе. Из-за ошибки в эскизах рабочие получили пуансоны с выпуклым щитом на аверсе и вдавленным трезубцем на реверсе.

25 копеек 1992 года, штамп 4БАм. Фото: Монеты-ягодки

К такому эффекту привело неправильное отображение рельефа: художники эскизов затемнили фон и трезубец. Весь бракованный тираж должны были переплавить, а монеты не могли попасть в обращение. Но их иногда встречают на онлайн-аукционах, вероятно, сотрудники завода оставили себе несколько штук на память. Цена колеблется от 3 000 до 5 000 грн в среднем.

Что еще нужно знать украинцам

Напомним, Национальный банк планирует изъять из обращения монеты номиналом 10 копеек, начиная с 1 октября 2025 года. Их в дальнейшем будут использовать в расчетных операциях, но финучреждения не будут возвращать металлические деньги этого номинала клиентам.

Также мы писали, что ряд стран Европейского Союза отказался от чеканки мелких монет номиналом 1 и 2 цента. Они остаются действительным платежным средством, но в магазинах счета за товары округляют. Правила действуют в Бельгии, Нидерландах, Финляндии и других странах.