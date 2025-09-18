Монеты номиналом 10 копеек — что планирует НБУ с октября и к чему готовиться украинцам

Украинские монеты 1992 года. Фото: кадр из видео

С 1 октября 2025 года Национальный банк начнет процесс постепенного изъятия из обращения монет номиналом 10 копеек. Наши граждане смогут их использовать в расчетных операциях, но банковские учреждения не будут выдавать монеты клиентам.

Об этом сообщила пресс-служба НБУ на официальном сайте.

Что будет с номиналом 10 копеек

Металлические деньги, как и бумажные, со временем изнашиваются. А копейки вообще теряют платежеспособность и становятся неудобными в расчетных операциях из-за увеличения цен на товары/услуги. В Украине уже изъяли из обращения монеты номиналом 1, 2, 5 и 25 копеек.

На очереди — 10 копеек. Национальный банк начнет процесс вывода из употребления путем отмены чеканки и прекращения дальнейшего подкрепления монетами наличного обращения. Финансовые учреждения Украины с 1 октября не будут выдавать клиентам копейки этого номинала.

"Разменные монеты остаются платежным средством. Торговые сети, предприятия сферы услуг и банки Украины и дальше будут принимать их для выполнения расчетов и платежных операций. Гражданам не нужно специально их сдавать или обменивать", — уточнили в регуляторе.

Иными словами, украинцы смогут расплатиться за покупку в магазине или получить сдачу этими копейками. Изъятие из обращения будет планомерным, поскольку только банки прекратят выдачу монет по всем видам наличных операций.

Предполагается, что вывод из употребления номинала 10 копеек позволит сократить расходы государства на изготовление, обработку, транспортировку, хранение и обращение монет.

Округление суммы в чеках

Поскольку украинцы в дальнейшем смогут использовать 10 копеек в торговой сети, то НБУ предлагает применять правила округления общей суммы в чеке, как было при выводе из обращения номиналов 1, 2, 5 и 25 копеек. Правила такие:

сумма, заканчивающаяся от 1 до 24 копеек, округляется в сторону уменьшения до ближайшей суммы, которая заканчивается на 00 копеек;

сумма, заканчивающаяся от 25 до 49 копеек, округляется в сторону увеличения до 50 копеек;

сумма, заканчивающаяся от 51 до 74 копеек, округляется в сторону уменьшения до 50 копеек;

сумма, заканчивающаяся от 75 до 99 копеек, округляется в сторону увеличения до ближайшей суммы, которая заканчивается на 00 копеек.

Например, если общая сумма в чеке составляет 350 грн 40 копеек, то покупатель должен заплатить 350 грн 50 копеек. Такой подход не будет иметь большого влияния на инфляцию, поскольку округление касается стоимости всех товаров в одном расчетном документе, а не индивидуальных цен на товары.

Что еще нужно знать украинцам

