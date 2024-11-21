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Какие продукты на Новый год и Рождество нужно купить уже сейчас

21 ноября 2024 12:03
Елизавета Супивская - редактор
Продукты на Новый год – на чем можно сэкономить в ноябре
Продукты в супермаркете. Фото: Новини.LIVE
Елизавета Супивская - редактор

До Рождества и Нового года осталось чуть больше месяца, так что пора планировать праздничные покупки. Традиционно перед важными датами дорожают продукты, потому экономные хозяева и хозяйки начинают готовиться заранее. Некоторые товары лучше купить в ноябре, ведь удастся сэкономить немалую сумму.

Сайт Новини.LIVE рассказывает, что нужно приобрести на Новый год и Рождество уже сейчас.

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Какие продукты купить в ноябре

Праздничный стол — это традиционный атрибут Рождества и Нового года. Особенно в условиях полномасштабной войны украинцам нужны поводы, чтобы отвлечься от ежедневных забот. Приготовление вкусных блюд, обмен подарками, отдых в кругу семьи — этого ждут больше всего.

Чтобы сэкономить деньги на продукты, лучше заранее составить список нужных товаров и купить скоропортящиеся изделия. Более того, в конце ноября магазины устанавливают скидки по случаю Черной пятницы, так что экономия получится удачная.

Первый незаменимый атрибут новогодних праздников — алкогольные напитки. Даже люди, не привыкшие пить спиртное, могут побаловать себя бокалом шампанского на Новый год. В ноябре доступно большое количество акционных предложений на все виды алкоголя, а во второй половине декабря цены поднимутся на 10-20%.

Алкоголь в Сильпо
Скидки на алкоголь в Сильпо. Фото: скриншот

Другой обязательный товар — сладости. Конфеты, шоколад и подарочные наборы уже продают со скидками, потому что перед Рождеством отмечают День святого Николая. Родители будут задаривать детей вкусностями весь декабрь и даже январь, что приведет к резкому удорожанию продукции. Пока магазины удерживают акционную стоимость сладостей, нужно поспешить с запасами.

Сладости
Скидки на сладости в Сильпо. Фото: скриншот

Конечно, ни один праздничный стол не обходится без салатов и бутербродов. Следует заранее запастись сухариками для бутербродов и разными товарами в баночках. Например, тунцом, шпротами, консервированными ананасами, маслинами/оливками, кукурузой, горошком и т.д. Эти товары не пропадут, пока будут ждать своего времени в холодильнике, зато помогут сэкономить деньги.

Не помешает купить несколько кусочков сливочного масла, особенно хозяйкам, которые готовят выпечку своими руками. И, конечно, не забудьте про красную икру. Это продукт, ставший незаменимым на рождественско-новогоднем праздничном столе. Качественная икра стоит немало, поэтому нужно сравнить цены в разных магазинах и найти наиболее выгодный ценовой вариант.

Красная икра
Скидка на красную икру в Сильпо. Фото: скриншот

Что еще нужно знать украинцам

Напомним, 2025-й — это год Зеленой Деревянной Змеи. Ее символизм касается проницательности, метаморфоз и тонкостей восприятия. Есть определенные дела, которые рекомендуют сделать до наступления Нового года, чтобы не встретить праздник в плохом настроении.

Также мы писали, что шоппинг на Черную пятницу может оказаться неудачным, если делать покупки необдуманно. Следует сравнивать цены в магазинах, составлять список товаров и не тратить больше выделенной суммы. Тогда вы не пожалеете о расходах.

продукты товары Новый год покупки супермаркет

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