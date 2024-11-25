Цена на полке магазина не совпадает с чеком – что делать потребителям

Продавцы и покупатели на кассе магазина. Фото: Новини.LIVE

Бывают случаи, когда цена в чеке за приобретенный в популярном супермаркете товар не совпадает с ценником. Не все украинцы обращают внимание на общую сумму к оплате, когда стоят в очереди, поэтому тратят больше, чем планировали. Возникает вопрос, почему стоимость продукции может отличаться и обязаны ли потребители переплачивать.

Сайт Новини.LIVE рассказывает, что делать украинцам, если цена на полке в магазине не соответствует цене в чеке.

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Пользователь социальной сети Threads рассказал читателям свою историю. Он приобрел определенный набор товаров в известном супермаркете, но только дома заметил, что стоимость некоторых вещей больше, чем было написано на ценниках. В частности рыба стоила 299 грн вместо 219 грн, авокадо — 119 грн вместо 99 грн, томаты — 70 грн вместо 50 грн.

"В общей сложности чек составил 1 500 грн, а за эти продукты я переплатил около 30% от их акционной цены. Вернулся в магазин, и менеджер объяснила, что они не успели заменить ценники утром. Но вот в чем интерес: авокадо все еще имело акционную цену, действие которой закончилось 10.11, а прошло уже несколько дней. Такая же ситуация с другими продуктами", — рассказал пользователь Threads.

Ему вернуть разницу в 120 грн наличными, но мужчина остался недоволен качеством обслуживания. Ибо вопрос остался открытым: насколько это справедливо по отношению к другим потребителям, которые не заметят несоответствие.

Как действовать, если цены не совпадают

Причин для возникновения подобной проблемы достаточно. Как рассказала сотрудница одного из популярных украинских супермаркетов, иногда работники не успевают менять цены, потому что не хватает времени. Затем разницу высчитывают из зарплаты ответственного персонала.

Если клиент заметил несоответствие сумм в чеке и ценнике, нужно обратиться к руководству магазина с требованием произвести перерасчет. Ведь в законе "О защите прав потребителей" говорится, что продавец должен предоставлять достоверную информацию о товаре, иначе это квалифицируют как нарушение законодательства.

С чеком ситуация аналогична: указав стоимость продукции на ценнике, магазин осуществляет публичное предложение о заключении договора купли-продажи на предложенных условиях. Выходит, продажа за другую сумму является невыполнением возложенных на себя обязательств.

По сообщению Главного управления Госпродпотребслужбы в Днепропетровской области, потребители имеют право купить товар по более выгодной цене, не переплачивая. В случае несовпадения продавец компенсирует разницу или возвращает все уплаченные деньги, поскольку аргумент о нехватке времени для замены ценника — это не проблема клиента.

Напомним, крупные супермаркеты, как Сильпо или АТБ, вряд ли когда-нибудь откроются в небольших городах и селах. Это невыгодно с точки зрения прибыли, хотя существует одна причина, способная спровоцировать бизнесменов к финансово невыгодному расширению.

Также мы писали, что перед наступлением рождественско-новогодних праздников товары в магазинах традиционно дорожают. По прогнозам экспертов, стабильность будет сохраняться до середины декабря, после чего супермаркеты перепишут цены.