Цены на куриные яйца в АТБ, Сильпо, Варусе и Ашане — где купить за 2,80 грн

Женщина выбирает куриные яйца. Фото: Новини.LIVE

Куриные яйца — один из базовых продуктов в каждой семье, и выбор между фасованным и поштучным продуктом может существенно повлиять на семейный бюджет. Большинство супермаркетов предлагают различные скидки, категории и варианты продажи несколькими десятками.

Редакция Новини.LIVE отправилась в популярные супермаркеты в Киеве, чтобы исследовать цены на куриные яйца.

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Можно ли найти поштучные яйца в супермаркетах

Поштучно яйца продаются далеко не во всех супермаркетах. Например, в онлайн-магазине "Ашан" можно увидеть яйца, которые продаются поштучно, но в физическом магазине, который посетила редакция, их не было. Похожая ситуация и в "Сильпо", где поштучная продажа яиц совсем отсутствует. Так что в некоторых случаях, если вам нужны поштучные яйца, придется поискать их в разных супермаркетах.

Сравнение цен на куриные яйца в супермаркетах

АТБ

В этом супермаркете сейчас самые низкие цены на поштучные куриные яйца:

нефасованные яйца категории 1 — 2,80 грн/шт. (28,10 грн/десяток).

Цены на поштучные куриные яйца в АТБ. Фото: Новини.LIVE

Цены на поштучные куриные яйца в АТБ. Фото: Новини.LIVE 1 / 2

Фасованные:

"Квочка Домашнее", высшая категория (10 шт.) — 55,90 грн.

"Своя Линия", 1 категория (10 шт.) — 50,60 грн.

"Своя Линия", высшая категория (10 шт.) — 53,80 грн.

"Ясенсвіт", 1 категория (10 шт.) — 56,90 грн.

"Квочка", 1 категория (10 шт.) — 54,90 грн.

Цены на фасованные куриные яйца в АТБ. Фото: скриншот

Varus

В "Варусе" цены на куриные яйца такие:

поштучные яйца категории C0 — 4,69 грн/шт. (46,90 грн/десяток).

Цены на поштучные куриные яйца в Varus. Фото: Новини.LIVE

Цены на поштучные куриные яйца в Varus. Фото: Новини.LIVE

Цены на поштучные куриные яйца в Varus. Фото: Новини.LIVE 1 / 3

Фасованные:

"Ясенсвіт" C1 (10 шт.) — 62,90 грн.

"Квочка" XL (10 шт.) — 85,90 грн.

"От доброй курицы" C1 (10 шт.) — 56,90 грн.

Цены на куриные яйца в Varus. Фото: скриншот

Кстати, как можно увидеть, спрос на поштучные куриные яйца довольно высокий среди покупателей супермаркета.

Пустые лотки из-под куриных яиц в Варусе. Фото: Новини.LIVE

Сильпо

Например, в "Сильпо" в онлайн-магазине и в физическом магазине не найдено вариантов продажи яиц поштучно.

Цены на фасованные куриные яйца в Сильпо. Фото: Новини.LIVE

Однако есть много разнообразных вариантов фасованного продукта:

"Квочка", 2 категория (10 шт.) — 54,99 грн (5,49 грн/шт.).

"Квочка" C1 (10 шт.) — 57,99 грн.

"Це — яйце!" C0 (10 шт.) — 69,99 грн.

Цены на фасованные куриные яйца в Сильпо. Фото: скриншот

Ашан

Тут в отличие от "Сильпо" в онлайн-магазине были найдены цены на поштучные яйца, однако в физическом магазине они отсутствовали:

поштучные яйца категории С1 — 3,70 грн/шт.

Цены на фасованные куриные яйца в Ашане. Фото: Новини.LIVE

Цены на фасованные куриные яйца в Ашане. Фото: Новини.LIVE

Цены на фасованные куриные яйца в Ашане. Фото: Новини.LIVE 1 / 3

Фасованные:

"Квочка XL" (10 шт.) — 91,90 грн.

"Квочка Premium" C0 (10 шт.) — 88,90 грн.

"Zlata Kladka" C1 (10 шт.) — 66,50 грн.

Цены на фасованные куриные яйца в Ашане. Фото: скриншот

Самые дешевые нефасованные яйца можно найти в АТБ — 2,80 грн/шт. Однако выбор ограничен только одной категорией. В то же время в фасованном формате цены варьируются в зависимости от бренда и категории:

Самые дешевые фасованные яйца в АТБ — Своя Линия", 1 категория — 50,60 грн за десяток (5,06 грн/шт.).

Самые дорогие — "Квочка XL" (91,90 грн за 10 шт.) в Ашане (9,19 грн/шт.).

Таким образом, в среднем, цена за одно яйцо в упаковке колеблется между 5-9 грн в зависимости от категории и магазина. В "Сильпо" и "Варусе" действуют акции, позволяющие сэкономить до 20% на некоторых производителях.

Поштучный формат продажи может быть выгодным для тех, кто ищет самые дешевые варианты.

Выбирая между поштучным и фасованным форматом, стоит ориентироваться на собственные потребности — для ежедневного использования, вероятно, выгоднее покупать фасованные десятки, тогда как для редкого использования лучше искать яйца поштучно. Однако стоит иметь в виду, что даже поштучные варианты можно брать целыми лотками в супермаркетах.

Напомним, некоторые украинцы отдают за сало в супермаркетах до 1 000 грн за килограмм, но иногда находят бюджетный вариант за 300-400 грн. Каждый гражданин может выбрать тот продукт, который соответствует его финансовым возможностям.

Также мы писали, что каждый из нас почти ежедневно посещает супермаркеты и магазины. Очень часто в этих заведениях можно встретить обман со стороны продавцов, которые могут прибегать к методам обвешивания.