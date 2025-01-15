Цены на куриные яйца в Сильпо, Ашане, Новусе – где купить дешевле

Куриные яйца в корзине. Фото: Pexels

Куриные яйца значительно подорожали в конце 2024 года. Это один из базовых продуктов для украинцев, но людям приходится покупать десяток яиц в среднем за 70 грн. Некоторые супермаркеты предлагают скидки потребителям и продают нефасованный продукт, то есть поштучно. Это позволяет значительно экономить на товаре.

Сайт Новини.LIVE рассказывает, где искать бюджетные куриные яйца и сколько они стоят.

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Согласно данным портала Минфин, средняя цена упакованных яиц по состоянию на середину января 2025 года составляет 68-74 грн/10 шт. Покупая продукт поштучно, можно сэкономить половину суммы. Например, в Новусе они стоят 3,54 грн, следовательно за 10 яиц придется заплатить 35 грн 40 коп. Для сравнения, фасованный товар обойдется значительно дороже:

"Ясенсвіт" С1 — 68,09 грн;

"Від доброї курки" С1 — 72,40 грн;

"Ясенсвіт Молодильні" С0 — 89,99 грн;

Zlata Kladka СO — 91,99 грн.

Цены на куриные яйца в Новусе. Фото: скриншот

В других супермаркетах Украины цены не такие приятные. Варус продает куриные яйца поштучно за 4,69 грн, а максимальная стоимость доходит до 8,40 грн/шт. В МегаМаркете за 1 яйцо нужно заплатить 6 грн, однако упаковка стоит от 61,20 грн, так что сэкономить не получится.

На сайте Сильпо указано, что нефасованный товар закончился. А самая дешевая позиция — куриные яйца "Повна Чаша" — обойдется потребителям в 50,99 грн/10 шт. Посетители Метро заплатят 57,10 грн за товар "Квочка Файна", поштучно яйца не продаются. АТБ находится в аналогичной ценовой категории — минимум 50,90 грн за 10 штук.

Цены на куриные яйца в супермаркетах Украины. Фото: скриншот

Цены на куриные яйца в супермаркетах Украины. Фото: скриншот

Цены на куриные яйца в супермаркетах Украины. Фото: скриншот

Цены на куриные яйца в супермаркетах Украины. Фото: скриншот

Цены на куриные яйца в супермаркетах Украины. Фото: скриншот 1 / 5

И только в Ашане мы нашли нефасованный товар за 3,50 грн, а упаковки стоят от 50,70 грн/10 шт. Нужно отметить, что наличие куриных яиц поштучно на сайтах супермаркетов не означает их продажу в физических заведениях. Иногда в магазинах отсутствуют товарные позиции, даже если на онлайн-ресурсах о них рассказывают.

Цены на куриные яйца в Ашане. Фото: скриншот

Напомним, чтобы найти бюджетное сало, тоже нужно потратить время. Далеко не все супермаркеты Украины продают товар по выгодным ценам. Лидером в январе 2025 года стал МегаМаркет, где стоимость 1 килограмма продукта составляет 189 грн.

Также мы писали, что в Украине значительно подорожали кофе, молоко, творог и куриные яйца. Причин несколько, в частности недостаточная урожайность на мировом рынке плюс рост цен на сырье. Эксперты предсказывают дальнейшие изменения стоимости, но не в пользу кошельков украинцев.